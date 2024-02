Netflix pourrait gagner plus d’argent, mais quelque chose l’en empêche

Netflix reconnaît la difficulté de concurrencer le piratage qui offre du contenu gratuitement, une problématique soulignée dans leur dernier rapport 10-K à la SEC. Ce document, destiné aux investisseurs, met en avant le piratage comme une menace majeure.

En 2023, le piratage vidéo a connu une croissance notable, avec une hausse significative des visites sur les sites dédiés, particulièrement au Canada, tandis que le Brésil a vu une diminution. Les États-Unis et l'Inde, contribuant chacun à 11 % du trafic global, dominent cette activité, avec l'Inde affichant une croissance annuelle impressionnante de 80 %.

Face à l'essor du piratage, Netflix, conscient de ces défis, explore des stratégies innovantes pour attirer de nouveaux abonnés. Comme en témoigne un partenariat inattendu récemment annoncé avec Carrefour, intégrant des abonnements à la plateforme dans le programme Carrefour Plus. Ceci dans une tentative de séduire de nouveaux abonnés malgré la concurrence croissante du contenu gratuit en ligne.

Selon Netflix, le piratage serait un frein à sa croissance

Avec l'essor du streaming, Netflix s'est positionné comme un concurrent direct du piratage en ligne, offrant une alternative légale et pratique. Toutefois, l'émergence de plateformes de streaming multiples et coûteuses a récemment inversé la tendance, favorisant une résurgence du piratage. L’entreprise admet dans son rapport 10-K dans la section “concurrence” que le piratage, en offrant du contenu gratuitement, représente une forme de concurrence particulièrement difficile à surmonter. Cette situation est exacerbée par la facilité d'accès et la croissance rapide du contenu piraté, même dans des pays bien desservis comme les États-Unis ou la France.

Le rapport 10-K est un document annuel obligatoire pour les sociétés cotées en bourse. Déposé auprès de la SEC ( une agence du gouvernement fédéral des États-Unis), il offre une analyse complète de la situation financière et des perspectives d'une entreprise. Ce document d'environ 10 000 mots contient des informations cruciales pour les investisseurs, les analystes et les autres parties prenantes. Il détaille les résultats financiers, les plans d'expansion, les principaux risques et la gouvernance d'entreprise.

Face à cette montée du piratage, l’entreprise et d'autres plateformes pourraient devoir repenser leurs stratégies. La diversification des offres et l'adaptation aux nouvelles habitudes de apparaissent comme des pistes potentielles pour rester compétitifs dans cet environnement en mutation.

Source : SEC