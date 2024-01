Piratage : découvrez les pays où le téléchargement de film est le plus actif en 2023

L'année 2023 a battu des records en termes de visites sur les sites de piratage de films, révélant des tendances contrastées avec une forte hausse au Canada et une baisse notable au Brésil. Ces évolutions illustrent les changements continus dans le paysage du piratage vidéo.

L'année 2023 a été marquée par un nombre record de visites sur les sites de piratage de films. Cette hausse indique une demande toujours plus forte pour les contenus piratés, malgré les nombreuses tentatives des autorités pour lutter contre ce phénomène. L’augmentation de ces activités souligne aussi la difficulté grandissante de combattre efficacement cette pratique et la nécessité d'adopter des stratégies plus élaborées et efficaces.

En réponse à l'intensification des sanctions contre le piratage, comme en témoigne l'affaire T411 où les créateurs du site ont été condamnés à 3 ans de prison et à une amende record de 489 millions d'euros, les sites pirates développent des stratégies de contournement. Ces tactiques incluent notamment le changement fréquent de nom de domaine pour éviter les blocages. Cette capacité d'adaptation met en évidence la détermination des plateformes de piratage à maintenir leurs activités, malgré l'intensification des mesures juridiques et réglementaires.

Piratage vidéo en 2023 : c’est la flambée au Canada et la décroissance au Brésil

L'étude, basée sur des données de MUSO et Kearney, révèle des changements significatifs dans le comportement de piratage à l'échelle internationale. Classant les pays selon le volume de piratage et son évolution, le rapport identifie quatre catégories distinctes : les “hotspots” où le piratage est élevé et en croissance, les “régions en rémission” avec un piratage élevé mais en déclin, les “risques de croissance” où le piratage est faible mais en augmentation, et enfin, les “signes positifs” où il est faible et décroissant. Parmi les pays en tête du classement, le Canada se distingue particulièrement avec une augmentation de près de 50% des visites sur les sites pirates entre 2018 et 2023, dépassant 90 visites par citoyen.

En contraste, des pays comme le Brésil montrent une tendance à la baisse, probablement due à des actions répressives fréquentes contre le piratage. Dans le même temps, des pays comme l'Inde, le Nigeria et le Ghana, connaissent une hausse rapide du piratage, attribuée à l'accroissement de l'accès à l'internet haut débit. Le cas des États-Unis est intrigant, il est classé comme “risque de croissance” en raison de l'augmentation de leur taux de piratage, malgré un volume absolu élevé mais des visites par habitant relativement basses. Ce panorama global offre une vue d'ensemble claire de l'évolution du piratage vidéo dans divers pays.

Source : Muso