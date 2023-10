Netflix : plus d’un tiers des utilisateurs quitteront le navire si les prix augmentent encore

Selon une récente étude, 39 % des utilisateurs admettent qu’ils annuleront leur abonnement Netflix si les prix augmentent de nouveau. Près d’un tiers passera sur la formule avec publicité. Ce mois-ci, des rumeurs à propos d’une nouvelle hausse des tarifs de la plateforme ont commencé à circuler.

Cela fait désormais quelque temps que Netflix a perdu de sa superbe. Après un quasi-monopole durant les années 2010 et une cote de popularité qui ne cessait de grimper, la plateforme de streaming a commencé à s’attirer les foudres des utilisateurs en annulant des séries à répétition et, surtout, en introduisant de nouvelles restrictions et formules controversées : fin du partage de comptes, abonnement avec publicités et, bien évidemment, hausse des prix.

La dernière augmentation a eu lieu au début de l’année et concerne les abonnés du monde entier. En pleine période d’inflation, et alors que le service séduit de moins en moins, cette dernière avait déjà entraîné quelques remous au sein de la communauté. Pourtant, selon plusieurs sources, cela n’empêcherait pas l’entreprise de songer à une nouvelle augmentation qui surviendrait dans les mois à venir. Mais, à en croire une récente étude de l’institut CivicScience, cette dernière pourrait être catastrophique pour Netflix.

Les abonnés menacent de quitter Netflix en cas d’augmentation des prix

Après avoir sondé plus 4000 personnes, CivicScience a conclu que seulement la moitié des abonnés actuels resteront sur la formule sans publicité, soit la formule Standard ou Premium, en cas de nouvelle augmentation des prix. On pourrait croire que le reste se rabattrait sur la formule avec publicité. Mais ces derniers sont bien minoritaires. En effet, ils sont 39 % à admettre qu’ils annuleront leur abonnement si les prix étaient de nouveau revus à la hausse.

La perte de confiance en Netflix y est bien sûr pour beaucoup. Mais, comme le note CivicScience, c’est bel et bien l’inflation qui est le moteur principal de cet abandon. Ainsi, 33 % des Américains ont d’ores et et déjà réduit, ou prévoient de réduire leurs dépenses en matière de streaming. Un chiffre en hausse depuis le mois de janvier. « En outre, le pourcentage mensuel de ceux qui ont quatre abonnements ou plus à la diffusion en continu a diminué de septembre à octobre, poursuivant ainsi une baisse observée tout au long de l’année », note l’institut.

Source : BGR