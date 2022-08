Disney+ : le prix de l’abonnement va augmenter malgré l’arrivée des publicités

Disney a annoncé aujourd'hui qu'il allait augmenter de 38 % le coût de son abonnement Disney+ sans publicité. Il s'agit de la plus importante augmentation de prix introduite par Disney depuis le lancement du service en 2019.

Disney vient d’annoncer une mauvaise nouvelle pour tous ses abonnés redoutaient depuis le début de l’année. Le prix de son abonnement Disney+ sans publicité qui est actuellement proposé à 7,99 dollars par mois ou 8,99 euros en France va augmenter d’ici la fin de l’année. À partir du 8 décembre, il faudra débourser 10,99 dollars par mois pour la formule sans publicité, soit une augmentation de 3 dollars.

Ce changement de prix coïncidera avec le lancement de la prochaine formule avec publicité du service de streaming, dont le prix sera, selon Disney, de 7,99 dollars par mois, soit l’ancien prix de l’abonnement sans publicité. Alors qu’on pensait à l’origine que celle-ci serait moins chère que l’ offre actuelle, Disney+ s’est finalement contenté d’augmenter les tarifs et de positionner l’offre la moins chère sur celle qui existait déjà.

Disney+ augmente les tarifs pour ses abonnés, mais pas tout de suite

Comme Disney+ l’a annoncé, l’augmentation du tarif de l’abonnement de base ne sera pas effective immédiatement, puisque celle-ci n’entrera en vigueur que le 8 décembre prochain aux États-Unis. En France, Disney+ n’a pour l’instant évoqué aucune augmentation de prix, mais on sait déjà que celle-ci est inévitable. Elle pourrait intervenir d’ici les semaines suivantes, et notre abonnement pourrait atteindre environ 11,99 euros.

Actuellement, des concurrents comme Netflix et HBO Max font payer plus cher leur service standard, mais tous deux préparent également des versions de leur service financées par la publicité. Chez Netflix, on sait par exemple que l’abonnement avec publicités offrira moins de films et séries TV, faute d’accord avec les studios de production.

Chez Disney+, les abonnés auraient bien accès à l’intégralité du catalogue. L’arrivée d’une telle formule avec des publicités à la fin de l’année n’était pas une surprise, puisque Disney+ avait déjà officiellement annoncé ce nouvel abonnement en mars dernier. Plus tôt dans l'année, Disney a promis de limiter la charge publicitaire totale à une moyenne de quatre minutes de publicité par heure. La société a également révélé que les programmes préscolaires ne comporteront aucune publicité.