Netflix permet désormais de verrouiller un profil avec un code PIN, voici comment l’activer

Netflix ajoute de nouvelles fonctionnalités – essentiellement de contrôle parental – avec tout de même une nouveauté utile même pour ceux qui n’ont pas d’enfants : le verrouillage de profil par code PIN. Voici comment activer la fonctionnalité.

Netflix ajoute une série de fonctionnalités de contrôle parental dont une qui devrait plaire aussi au-delà des couples avec enfants. Netflix permet en effet désormais de verrouiller chaque profil par un code PIN différent. De quoi empêcher par exemple d’autres membres de votre famille ou amis d’utiliser votre profil et semer la zizanie sur votre page d’accueil personnalisée. En plus de pouvoir mieux limiter ce que des enfants peuvent regarder.

Concrètement ce code PIN est un code à quatre chiffres. Pour le mettre en place, il faut pour l’instant impérativement passer par la version web de Netflix. Néanmoins, une fois activé, il vous sera demandé aussi bien sur le web que dans les applications de la plateforme (smartphones, tablettes, Android TV…). Parmi les autres fonctionnalités que Netflix vient d’ajouter, il y a la possibilité de mettre en place des filtres sur un profil par catégorie d’âge.

De quoi restreindre le visionnage à des titres adaptés. Il est aussi possible de supprimer des contenus individuellement pour qy’un profil déterminé n’y ait plus accès. Les profils ont désormais une section dans les pages du compte. Ce qui permet de contrôler plus facilement les paramètres parentaux de chaque compte. Il est également possible de consulter la liste des programmes regardés dans les profils enfants.

Et de désactiver la lecture automatique des épisodes dans ces profils.

Comment protéger un profil Netflix par un code PIN

Pour cela :

Rendez-vous sur Netflix depuis votre PC/Mac

Sur la page d’accueil, après l’écran de sélection des profils, cliquez sur votre avatar en haut à droite

Cliquez sur Compte dans le menu déroulant

dans le menu déroulant Cliquez sur le profil que vous souhaitez verrouiller par code PIN dans la section Profils et contrôle parental

Cliquez sur Modifier à droite de Verrouillage des profils

à droite de Verrouillage des profils Entrez le mode de passe de votre compte Netflix et cliquer sur Continuer

Cochez la case Demander la saisie d’un code PIN pour accéder au profil et entrez un code à quatre chiffres sur votre clavier

Cliquez sur Enregistrer

Désormais le code vous sera demandé à chaque fois que vous accédez au profil en question sur Netflix.

Comment enlever ou changer le code PIN sur un profil Netflix

Si vous avez perdu le code ou ne souhaitez plus de code PIN :

Connectez-vous à Netflix depuis votre PC/Mac

Sur la page de sélection de profils, sélectionnez celui dont vous avez oublié le code

En bas de la page, cliquez sur Vous avez oublié votre code PIN ?

Entrez le mode de passe de votre compte Netflix et cliquer sur Continuer

Décochez la case Demander la saisie d’un code PIN pour accéder au profil ou entrez un nouveau code à quatre chiffres sur votre clavier

Cliquez sur Enregistrer

Lire également : Netflix Party – comment regarder des films et séries à plusieurs chacun de chez soi

Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité ? Partagez votre avis dans les commentaires !