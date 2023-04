Netflix : la formule avec publicités va devenir bien meilleure avec ces deux améliorations majeures

Si vous hésitez encore à craquer pour la formule avec publicités de Netflix pour soulager votre portefeuille, cette annonce de la firme pourrait bien vous convaincre. D’ici quelques jours en effets, l’abonnement proposera enfin des contenus en définition 1080p, contre 720 p actuellement. Et ce n’est pas tout : il sera également possible de visionner deux contenus en même temps sur le même compte.

Lorsque Netflix a annoncé l’arrivée de sa formule avec publicités, l’accueil a été on ne peut plus mitigé chez les utilisateurs. Il faut dire que l’un des meilleurs arguments de vente de la plateforme lors de sa percée sur le marché du streaming a justement été la possibilité de regarder une quantité infinie de contenus sans être interrompu par des réclames intempestives. Mais surtout, cette fameuse formule a fini par ressembler à une parodie d’elle-même, la faute à un nombre alarmant de limitations techniques ainsi qu’au niveau du catalogue par rapport à l’abonnement standard.

Il était donc urgent de réagir pour Netflix. Or, c’est une très bonne nouvelle qu’a annoncée la firme à ses investisseurs cette semaine. Pour commencer, la définition maximale des contenus va passer de 720 p à 1080p, ce qui n’est rien de moins que le strict minimum pour un service payant, publicités ou non. À cela s’ajoute la possibilité de regarder deux contenus différents en même temps sur le même compte, et donc sur deux appareils distincts. Une optimisation qui plaira sans nul doute aux familles qui partagent un même abonnement.

Sur le même sujet — Netflix va produire beaucoup moins de films et séries originaux à partir de 2023

Netflix améliore sa formule avec pubs, il était temps

« Nous pensons que ces améliorations rendront notre offre encore plus attrayante pour un plus grand nombre de consommateurs et qu’elles renforceront l’engagement des abonnés actuels et des nouveaux abonnés à la formule avec publicités », écrivent les dirigeants dans une lettre destinée aux investisseurs.

En janvier, l’entreprise avait déjà mentionné la réussite de la formule, malgré l’accueil mitigé de la part des utilisateurs. L’intuition se confirme aujourd’hui : Netflix affirme en effet que ce nouvel abonnement lui est bien plus rentable que les formules historiques.

Et la plateforme ne compte pas s’arrêter là. Spence Neumann, CFO de la société, a également annoncé lors de la réunion que d’autres contenus vont continuer à rejoindre l’abonnement avec publicités, autre point noir de ce dernier, jusqu’à arriver à au moins 95 % de parité avec le reste du catalogue.