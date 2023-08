Netflix gratifie les abonnés au service de location de DVD d’un cadeau d’adieu totalement prévisible

Netflix va gratifier les abonnés au service DVD.com d’un cadeau d’adieu fort à propos.

Netflix s’est fait connaître en louant des DVD. L’offre de la compagnie s’est diversifiée, et la startup de 1998 est depuis devenue le géant du divertissement que l’on connaît maintenant. Malgré l’avènement du streaming, certains irréductibles ont gardé leur abonnement au service d’envoi de DVD. Malheureusement pour eux, Netflix a annoncé en avril 2023 la fin de ce service, annoncée pour le 29 septembre.

Bien consciente que de nombreux clients sont déçus par cette décision, la compagnie propose à ses abonnés les plus fidèles de recevoir entre un et dix DVD supplémentaires dans leur boîte aux lettres. Ils ne sauront pas de quels titres il s’agit (ils seront probablement tirés de la liste de lecture actuelle), et ils ne sauront pas non plus en quelle quantité. Les DVD surprise arriveront dans leur boîte aux lettres au coup par coup dans la mythique enveloppe rouge, jusqu’à la fin du mois de septembre.

Netflix va redistribuer son stock de DVD aux derniers clients du service de location

Le site Collider nous détaille le contenu du sympathique courriel envoyé aux abonnés : « après 25 ans de films envoyés par la poste, nous approchons de la fin de notre dernière saison […] Nous apprécions vraiment que vous partagiez vos soirées cinéma avec nous jusqu’au dernier jour. Amusons-nous un peu pour le final ! ». Il était temps que Netflix ferme son service DVD.com. Alors qu’à son apogée, en 2011, le site avait convaincu 11 millions d’abonnés, il n’en compte plus aujourd’hui que 1,5 million. On est bien loin des 238 millions de clients actuels qui font de Netflix le mastodonte de l’industrie du streaming.

Cela dit, dans le domaine du streaming de vidéos, la concurrence est rude, et dans un contexte économique où tous les prix augmentent, il est difficile de fidéliser les clients. Netflix ne se repose donc pas sur ses lauriers et continue d’améliorer son service. La compagnie continue donc de proposer de petites innovations qui changent tout, telles que le support du 23,976 i/s pour jouir des vieux films dans leur fréquence originale, par exemple.