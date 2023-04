Netflix met fin à son service de location de DVD, 25 ans et 5,2 milliards de livraisons plus tard

Malgré le succès de sa plateforme de streaming, Netflix n’avait pas encore abandonné son service de location de DVD, qui a lancé l’entreprise sur le marché il y a de cela 25 ans. Mais aujourd’hui, ce service prend fin. Dans un billet de blog, le PDG Ted Sarandos a annoncé que les dernières livraisons auront lieu le 29 septembre prochain, date qui marquera donc la fin d’une ère pour le géant du divertissement.

Vous ne le savez peut-être pas, mais il fut un temps où Netflix n’était pas un service de streaming. En effet, l’entreprise a été créée en 1997, période à laquelle l’Internet grand public n’en était encore qu’à ses balbutiements où il était inimaginable de pouvoir regarder des séries et des films en entier depuis un navigateur. À l’époque donc, Netflix était encore bien loin de devenir le numéro 1 du streaming – position d’ailleurs de plus en plus contestée — et s’était donc rabattue sur le phénomène du moment : les DVD.

Pendant plusieurs années, Netflix a été le roi de la location de DVD aux États-Unis avec sa plateforme DVD.com. C’est en 1998 que l’entreprise effectue sa première livraison, avec le film Beetlejuice. La suite, bien sûr, on la connaît. Pourtant, et malgré l’ascension fulgurante que lui a permise son catalogue de streaming, la firme n’a jamais abandonné ses premiers amours. Jusqu’à hier, Ted Sarandos, son PDG, a fini par annoncer la fin d’une ère.

Netflix abandonne les DVD, le streaming devient roi

« Après 25 ans d’existence, nous avons décidé de fermer DVD.com dans le courant de l’année », écrit Ted Sarandos. « Notre objectif a toujours été de fournir le meilleur service à nos membres, mais comme l’activité continue de baisser, cela va devenir de plus en plus difficile. » Malgré quelques clients tenaces, c’est donc sans surprise que Netflix livre de moins en moins de DVD chaque année.

À partir du 29 septembre 2023, cette branche de son activité va donc totalement disparaître, afin de « partir en beauté », selon les termes du PDG. Ce dernier ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur ce service, qui a selon lui « transformé la manière dont les gens regardent des émissions et des films à la maison ». Désormais, l’objectif de la firme est donc de se concentrer intégralement sur le streaming et la production de contenus.

