Netflix : ses jeux vidéo débarquent sur téléviseurs et PC, mais pas pour tous

Un nombre limité de clients Netflix dans certains pays peuvent visiter Netflix.com sur des navigateurs supportés sur un PC ou un Mac pour jouer à deux jeux de test, et ceux-ci sont même accessibles sur les TV. Les jeux peuvent être joués avec un clavier et une souris standard.

Après s'être lancé dans les jeux mobiles au cours des deux dernières années, Netflix teste désormais la diffusion de jeux sur les télévisions et sur le web, le tout à l'aide d'une télécommande sur votre smartphone. Jusqu'à présent, Netflix ne proposait des jeux que sur les téléphones ou tablettes Android fonctionnant sous Android 8.0 ou une version ultérieure et sur les iPhone, iPad ou iPod touch fonctionnant sous iOS/iPadOS 15 ou une version ultérieure.

Le test ne portera que sur deux jeux : Oxenfree, un jeu d'aventure surnaturel réalisé par le propre studio de Netflix, et un nouveau titre intitulé Molehew's Mining Adventure, que la société décrit comme un jeu d'arcade d'extraction de pierres précieuses.

Les jeux vidéo Netflix arrivent sur TV et PC

La semaine dernière, une application de manette de jeu mobile pour Netflix est apparue sur l'App Store d'iOS, suggérant qu'une annonce liée à Netflix Games on TV était imminente, et c’est finalement ce qu’a dévoilé le géant du streaming.

À partir d'aujourd'hui, certains abonnés auront accès à un test bêta limité pour Netflix Games sur la télévision. Dans un premier temps, les téléviseurs Amazon, Chromecast, LG, Nvidia Sheild, Roku, Samsung et Walmart prendront en charge Netflix Games, et d'autres seront ajoutés au fur et à mesure. De plus, dans les semaines à venir, Netflix.com commencera également à permettre aux abonnés de jouer à des jeux via un navigateur sur PC et Mac.

Sur PC, les jeux pourront être joués via le web à l'aide d'une souris et d'un clavier, mais sur les téléviseurs, les jeux vous demanderont d’utiliser votre téléphone en tant que manette. Il semblerait que les jeux utilisent du cloud gaming, c’est-à-dire qu’ils ne fonctionneront pas nativement sur votre machine. Ils seront exécutés dans les data centers de Netflix, puis diffusés sur votre appareil en direct. Pour l’instant, le nouveau test bêta n’est disponible qu’au Canada et au Royaume-Uni.