Netflix vient d’améliorer considérablement son expérience de visionnage sur Android et Google TV

Si vous regardez souvent Netflix sur votre smartphone Android ou sur votre Google TV, la dernière mise à jour de la plateforme va grandement améliorer votre expérience de visionnage. En effet, celle-ci apporte le support de la fréquence à 23,976 images par seconde, en plus du 24 ips. Ça n’a l’air de rien, mais ça change tout.

Si l’on vous demandait la différence entre 23,976 et 24, il se peut que vous répondiez que cette dernière est minime — et, dans les faits, vous n’auriez pas totalement tord. En revanche, ces deux chiffres vous disent certainement quelque chose si vous êtes un passionné de cinéma. En effet, ces derniers représentent deux fréquences d’images : 23,976 images par seconde, fréquence historique du cinéma avec laquelle ont été tournés les films les plus anciens, et 24 images par seconde, norme plus moderne adoptée récemment.

Or, malgré les apparences, cette nuance est loin d’être anecdotique, surtout sur les plateformes de streaming. En effet, la plupart d’entre elles se contentent du support pour la norme 24 ips. Ainsi, lorsque l’utilisateur visionne un film ou une série tournée en 23,976 ips, celui-ci constatera des stutters, ou saccades, à intervalles réguliers. Plus précisément, toutes les 41 secondes, à cause d’une « image manquante » à l’écran.

Netflix ajoute enfin le support 23,976 ips sur Android et Google TV

Si vous avez expérimenté ces stutters intempestifs, vous savez à quel point ceux-ci peuvent gâcher un visionnage. Netflix en a enfin pris conscience et a décidé de remédier au problème sur Android et Google TV, deux systèmes d’exploitation qui ne prenaient toujours pas en charge le 23,976 ips. C’est désormais chose faite. Dorénavant, la plateforme adaptera automatique la fréquence d’images à l’écran en fonction du contenu diffusé, éliminant ainsi toutes les saccades.

Une très bonne nouvelle pour les adeptes du petit comme du grand écran, qui pourront désormais visionner leurs films et séries dans les meilleures conditions ou, à défaut, quand ils le souhaitent sur leur smartphone. D’autant que si le 24 ips est désormais largement répandu au sein de la production audiovisuelle, certains réalisateurs s’attachent à continuer à tourner en 23,976 ips. Il aurait été dommage de les laisser de côté.