Netflix Gaming : comment profiter des jeux sur iPhone et iPad

Les jeux vidéo proposés sur Netflix Gaming, le tout nouveau service de la plateforme de streaming, sont maintenant disponibles sur iPhone et iPad. Toutefois, il y a une petite subtilité pour y accéder. Voici comment faire.

Alors que le Xbox Game Pass s'est toujours targué d'être le Netflix du jeu vidéo, la plateforme de streaming s'est dit qu'il était temps de s'aventurer sur ce marché. En juillet, l'annonce est faite : Netflix proposera des jeux accessibles aux abonnés, le tout sans surcoût. Et quelques mois plus tard, le service Netflix Gaming a enfin ouvert ses portes.

Pour l'instant, l'offre se compose de quelques jeux mobiles inspirés de séries phares de Netflix, comme Stranger Things par exemple. Au lancement, ces 5 titres étaient disponibles uniquement sur Android. Une question se posait alors ? Quid d'iOS ? Finalement, Netflix a confirmé la bonne nouvelle. Les jeux Netflix Gaming seront disponibles sur iOS, à un détail près : il faudra passer pour l'App Store et non via l'appli pour en profiter.

En effet, il n'y a pas encore de section jeux vidéo dans la version iOS de l'application, contrairement à la mouture Android. Espérons que cela soit corrigé via une mise à jour. En attendant, il faudra donc retrouver les jeux un par un sur la boutique d'applications d'Apple.

Comment profiter des jeux Netflix Gaming sur iPhone ou iPad

Vous l'aurez compris, il faudra donc impérativement connaître la liste des titres disponibles, étant donné que vous devrez faire une recherche sur l'App Store pour les télécharger. En voici la liste complète :

Stranger Things : 1984

Stranger Things 3 : Le jeu

Shooting Hoops

Teeter (up)

Card Blast

Hextech Mayhem : A League of Legends Story (disponible prochainement)

Maintenant que vous connaissez la liste, il suffit de rechercher l'un de ses titres sur l'App Store. Petite astuce, on vous conseille ensuite de cliquer le nom du développeur, en l'occurrence Netflix Inc. Vous y trouverez toutes les applications relatives à ce studio, et donc par extension tous les jeux Netflix Gaming. Comme sur Android, il faudra être impérativement abonné à Netflix pour profiter de ces jeux :