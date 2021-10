Netflix a gagné 4,4 millions d’abonnés grâce au succès de Squid Game

Netflix est parvenu à séduire 4,4 millions d'abonnés supplémentaires pendant l'été 2021. Le leader du streaming attribue cette hausse d'intérêt au succès monstre de Squid Game, sa dernière série événement. Malgré la pression exercée par la concurrence, Netflix espère atteindre les 222 millions de clients d'ici 2022.

Netflix vient de lever le voile sur ses résultats trimestriels. Entre juin et septembre 2021, le numéro 1 du streaming a séduit 4,4 millions d'abonnés supplémentaires dans le monde. Netflix est parvenu à dépasser les attentes des analystes et observateurs du marché. La plupart des analystes financiers tablaient sur seulement 3,86 millions de nouveaux clients sur le trimestre.

Malgré la concurrence acharnée de Disney+, la plateforme de VOD compte désormais 213,5 millions d'abonnements payants. D'ici la fin de l'année, Netflix ambitionne d'atteindre les 222 millions d'abonnés. Le groupe américain est parvenu à redresser la barre après un deuxième trimestre 2021 en berne. Lors de la précédente période, Netflix n'avait gagné que 1,5 million d'abonnés supplémentaires. Pire, le service avait même été déserté par 430 000 abonnés. Le géant américain attribuait cette baisse de vitesse au ralentissement de la production de contenus originaux.

Netflix se félicite du succès de Squid Game

Netflix explique les excellents résultats du trimestre par le succès planétaire de Squid Game, sa dernière série événement. Depuis son arrivée dans le catalogue Netflix, Squid Game a été regardé par 142 millions d'abonnés, soit deux tiers des usagers. C'est un record pour la série sud-coréenne. D'après un rapport de Bloomberg, la série a d'ailleurs déjà généré près d’un milliard de dollars de bénéfices pour Netflix. Face au succès monstre du show, Netflix a d'ailleurs lancé le développement jeu vidéo inspiré de Squid Game.

Au troisième trimestre de l'année, Netflix a enregistré un chiffre d'affaires de 7,48 milliards de dollars, en hausse de 16% par rapport à l'an dernier. Le bénéfice net annoncé est de 1,45 milliard de dollars (3,19 dollars par action), contre 790 millions de dollars (1,74 dollar par action) en 2020. Là encore, le groupe est parvenu à faire mieux que les estimations des analystes. Porté par le succès de Squid Game et les dernières saisons de ses séries originales (You, Locke and Key…), Netflix va-t-il parvenir à atteindre ses objectifs de fin d'année ? On attend votre avis dans les commentaires.