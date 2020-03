Confinement : les films Netflix à regarder pour éviter la dépression

La France est en confinement total ! Tous les Français doivent absolument rester chez eux. Pour passer le temps à la maison, et éviter les moments de déprime, on vous a concocté une petite sélection de films à regarder en famille sur Netflix.

Depuis quelques jours, la France est passée en confinement total. Comme en Belgique, en Espagne et en Italie, les déplacements sont extrêmement limités dans le but d’endiguer la propagation du coronavirus. Pour aller au travail ou faire leurs courses, les Français sont contraints de remplir une attestation sur l’honneur.

Pour garder le sourire pendant cette crise sanitaire sans précédent, on vous conseille de vous tourner vers le catalogue Netflix. Confiné à la maison, c’est le moment idéal pour commencer une série Netflix par exemple. Si vous êtes plutôt films, on a aussi ce qu’il vous faut. Voici notre sélection spécial confinement pour éviter de déprimer et garder le sourire !

Yes Man

La vie de Carl Allen (Jim Carrey) est morne. Lassé de son existence grisâtre, il va s’inscrire à un programme de développement personnel basé sur un principe simple : dire oui à tout et, surtout, à n’importe quoi. Bien vite, la vie de Carl va être bouleversée. Une comédie loufoque et déjantée portée par un Jim Carrey en grande forme !

Johnny English Reborn

Dans ce troisième volet de la saga britannique, Johnny English (Rowan Atkison), le pire agent de l’Histoire des services secrets, fait son grand retour. Toujours aussi gaffeur et imbu de lui-même, il va tenter de déjouer une tentative d’attentat contre le Premier Ministre Chinois. Fous rires garanti !

Le Voyage de Chihiro

Chihiro, une jeune fille de dix ans, se perd par mégarde dans le monde des esprits. Pour retrouver son chemin et sauver ses parents, transformés en porcs, elle va devoir se faire discrète…L’une des meilleures productions des Studios Ghibli. Pour rappel, Netflix a mis en ligne l’intégralité des chefs d’oeuvres de Hayao Miyazaki et du studio Ghibli, dont Le Château dans le ciel ou Mon voisin Totoro.

Charlie et la Chocolaterie

Issue d’une famille pauvre, le petit Charlie doit travailler dur pour aider ses parents à nouer les deux bouts. Amoureux de chocolats et de sucreries, il participe un jour à un concours lancé par Willy Wonka (Johnny Depp), le propriétaire d’une immense confiserie. Le gagnant remportera une visite guidée de la mystérieuse fabrique et, surtout, l’équivalent d’une vie de sucreries ! Réalisé par Tim Burton, le film est aussi déjanté et loufoque qu’original.

The Fundamentals of Caring

Après un divorce douloureux, un écrivain (Paul Rudd) prend sa retraite et se reconvertit dans les soins médicaux. Il est rapidement engagé comme aide-soignant d’un adolescent handicapé particulièrement dur à vivre. Mais les deux hommes vont rapidement devenir amis. Pour retrouver le goût de la vie, ils vont se lancer dans un vaste road trip au travers des USA !

Mariage à Long Island

Un père désargenté (Adam Sandler) d’origine juive fait son possible pour offrir à sa fille un mariage de rêve. Malgré des moyens financiers limités, il refuse de demander de l’aide au père du marié. Ses bonnes intentions vont rapidement tourner à la catastrophe. Tordant, mais aussi émouvant.

Mamma Mia ! Le film

Une jeune fille prête à se marier cherche à découvrir l’identité de son vrai père. Pour arriver à ses fins, elle va inviter les trois amours de jeunesse de sa mère Donna (Meryl Streep) à son mariage. Lequel est vraiment son père ? Cette comédie musicale rythmée par les tubes d’Abba permet de s’évader sur une superbe île grecque avec Pierce Brosnan et Colin Firth.

Libérez Willy

Abandonné par ses parents, Jesse, un jeune garçon rebelle, se lie d’amitié avec un orque détenu en captivité dans un aquarium, Willy. Bien vite, il va décider de libérer la créature de sa cage de verre et de la ramener à sa famille. Un grand classique des années 80.

Dumplin

Willowdean (Danielle Macdonald), une adolescente enrobée, peine à accepter son apparence physique. Sa mère, une ancienne reine de beauté obsédée par la minceur (Jennifer Aniston), lui mène la vie dure en la surnommant « boulette ». Pour se rebeller, la jeune femme va s’inscrire au Miss Teen Bluebonnet, le concours de beauté que dirige sa mère…

La Cité de la Peur

On ne présente plus La Cité de Peur, le film culte scénarisé par Les Nuls. Bourré de répliques cultes (vous voulez un whisky ?), le métrage raconte l’idée folle Odile Deray, attachée de presse, pour promouvoir Red is Dead, un gros navet. Pour faire la publicité du film, elle va mettre sur pied une série de meurtres…