TF1+ bloque l’accès à ces fonctionnalités si vous refusez d’être espionné

En fouillant un peu dans les options de réglages des cookies tiers, on remarque que TF1+ désactive certaines fonctionnalités si l’on n’accepte pas ces derniers. En effet, impossible de profiter du Direct et du Replay si l’on refuse les publicités personnalisées sur la plateforme. Une stratégie validée par la CNIL.

Cela fait une semaine que TF1+ a été lancé. La nouvelle plateforme de streaming made in France attire depuis de nombreux curieux, notamment grâce à sa promesse de taille : elle est entièrement gratuite — en dehors de la formule Premium à 5,99 €/mois qui permet de se débarrasser de la publicité. Mais comme tout site web, TF1+ ne se repose pas uniquement sur cette dernière pour assurer des rentrées d’argent : la plateforme bombarde également ses utilisateurs de cookies publicitaires.

Bien entendu, grâce au RGPD, il est tout à fait possible de refuser l’intégralité de ces cookies à sa première visite sur le site. Mais il se peut que même les plus fervents défenseurs de la vie privée sur Internet se résignent à accepter ces derniers. Et pour cause : refuser les cookies partenaires revient à tirer un trait sur certaines des meilleures fonctionnalités de TF1+. Impossible en effet d’avoir accès au Direct et au Replay des films et séries si l’on refuse de se faire pister.

TF1+ bloque le Direct et Replay si l’on refuse les cookies

En outre, lorsque l’on refuse les cookies une fois arrivé sur la plateforme, celle-ci nous prévient bien « les paramètres actuels ne donnent plus accès au Direct et au Replay ». Les internautes tenant à ne pas livrer leurs données personnelles devront ainsi se contenter du reste du catalogue gratuit de TF1+, qui ne comporte pas les programmes diffusés sur la chaîne de télévision. Bien entendu, le problème disparaît dès lors que l’on souscrit à la formule Premium.

Difficile de savoir pourquoi ces deux fonctionnalités en particulier sont bloquées en cas de refus des cookies. Il se peut que les publicités diffusées sur ces programmes soient différentes de celles sur le reste du catalogue, ou simplement que TF1 cherche à un moyen d’inciter les utilisateurs à accepter d’être traqués. Quoiqu’il en soit, cette stratégie ne semble pas déranger la CNIL. En effet, tant que l’internaute donne un consentement éclairé à sa décision, TF1+ n’enfreint pas le RGPD.