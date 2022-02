Netflix, Disney+ : Elon Musk regrette l’époque du piratage illégal face à tant de sites de streaming

Elon Musk semble avoir bien du mal à faire son choix parmi toutes les plateformes de streaming. Sur Twitter, le milliardaire s’est en effet plaint du trop-plein d’offres disponibles actuellement, d’une manière bien étrange : en faisant la promotion du piratage illégal. Évidemment, il n’a pas fallu longtemps avant que son armée de fans emboîte le pas.

Quelle belle époque pour les cinéphiles et autres amateurs de séries ! Grâce à la multiplication des plateformes de streaming, jamais dans l’histoire d’Internet ces derniers n’ont eu accès à autant de contenus à visionner. Du moins, de manière légale. En effet, le piratage ayant toujours plus ou moins existé, cela fait en réalité des décennies que les plus intrépides peuvent trouver l’objet de leurs convoitises assez facilement. Toute une époque, que regrettent certains qui estiment qu’il y a désormais bien trop de choix en matière de streaming.

Qui l’eût cru, Elon Musk fait partie de ces derniers. On pourrait pourtant croire que l’homme le plus riche du monde aurait quelques deniers à verser dans plusieurs abonnements, mais visiblement, cela l’agace de le faire. Un agacement qu’il a partagé sur Twitter sous la forme d’un meme, qui exprime assez clairement l’attirance du milliardaire pour le piratage illégal. Et d’accompagner son image de la phrase : « Le divertissement est en train de devenir un cauchemar de nom d’utilisateur/mot de passe/double authentification ».

Elon Musk en a assez de payer tous ses abonnements à des plateformes de streaming

Sans surprise, son tweet a rapidement galvanisé son armée de fans qui s’est empressée de rejoindre la plaisanterie. S’il fallait encore prouver l’incroyable influence d’Elon Musk sur Twitter, les réponses en feraient une parfaite pièce à conviction. Ainsi, ce sont des centaines de memes que l’on peut désormais trouver sous son tweet, tous reprenant la petite blague du milliardaire dans l’espoir d’attirer son attention.

Sur le même sujet : SpaceX – Elon Musk dévoile les projets de Starship, la fusée qui emmènera l’Homme sur Mars

L’un d’entre eux a par ailleurs réussi, puisqu’il a obtenu le like suprême du milliardaire. L’heureux élu, du nom d’Antonio Lievano, s’est alors vanté dans bio Twitter : ” Elon Musk est une légende. Il a aimé mon post épinglé. J’espère qu’il me répondra la prochaine fois. Objectif 2022 : être suivi par Elon Musk ». On lui souhaite d’atteindre ses rêves.

N'en déplaise à Elon Musk, le piratage illégal est en baisse constante depuis plusieurs années. Les internautes européens notamment, se sont majoritairement convertis au streaming depuis leur explosion dans la sphère grand public. Il faut dire que les pirates font désormais face à une puissante contre-attaque des géants du web. L'algorithme de Google a par ailleurs évolué pour faire passer à la trappe les nombreux sites de téléchargement.