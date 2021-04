Netflix diffusera les nouveaux films de Sony comme Spider-Man et Jumanji à partir de 2022

Netflix est sorti vainqueur d'une enchère de près de deux ans pour obtenir les droits exclusifs de diffusion des films de Sony Pictures. À partir de l'année prochaine, les nouveaux films de Sony seront diffusés exclusivement sur Netflix après leur sortie en salles.

Netflix a encore étoffé son catalogue de films dans le cadre d'un accord pluriannuel qui en fera la nouvelle maison de streaming des principaux films de Sony Pictures aux États-Unis. Cela inclut les films de franchises populaires comme Spider-Man, Venom et Jumanji, ainsi que les films qui sortiront en 2022 comme Morbius, Where the Crawdads Sing, Uncharted et Bullet Train.

Les conditions exactes n'ont pas été officiellement divulguées, mais la plateforme de streaming vidéo qui compte plus de 200 millions d'abonnés payants l'aurait emporté avec une offre d'un milliard de dollars sur quatre ans. Pour l’instant, le nombre de films que Netflix s'est engagé à commander n'est pas encore connu. De plus, il faut noter que l'accord n'empêche pas Sony de vendre les droits de diffusion à d'autres plateformes.

La diffusion sur Netflix après la sortie en salle, un nouveau coup dur pour les cinémas

Cet accord donne un véritable coup de fouet à l'activité cinématographique florissante de Netflix, puisque l’entreprise prévoit déjà en parallèle de sortir 70 films originaux cette année. Cependant, les cinémas pourraient bien être les plus gros perdants de cette affaire. En effet, bien que les films soient toujours prévus au cinéma, une sortie sur Netflix dans la foulée pourrait faire patienter certains des abonnés à la plateforme qui ne souhaitent pas payer de place de cinéma. Comme d'habitude, les films sortiront également en DVD et Blu-ray.

Contrairement aux films de Sony, certains producteurs ont décidé de ne pas sortir leurs films sur des plateformes de VOD pour soutenir les cinémas. C’est par exemple le cas du prochain Black Widow, puisque Disney ne veut le sortir qu’en salle.

L’arrivée des productions de Sony sur Netflix n’est pas qu’une bonne nouvelle outre-Atlantique, puisque les nouveaux films ciné pourront sortir en France directement en VOD et en streaming. Malheureusement pour les fans, le très attendu Spider-Man : No Way Home, dont la sortie est prévue le 15 décembre prochain, ne fera pas parti de l’accord. En effet, Netflix ne reprend les droits de Starz qu’à partir du 1er janvier 2022.

