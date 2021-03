Netflix dévoile la bande-annonce de Lupin partie 2, gros carton assuré !

Dans quelques mois, Netflix diffusera la tant attendue seconde partie de la série française Lupin. Afin de faire patienter les fans, et ils sont nombreux à en croire les statistiques de la plateforme de streaming, Netflix diffuse un premier trailer.

Assane Diop, le cambrioleur fan d'Arsène Lupin, s'apprête à faire son grand retour sur Netflix. La plateforme de streaming n'a en effet diffusé que la première moitié de la série, laissant les fans sur l'un des plus gros cliffhangers de l'histoire (pour une série française tout du moins).

En attendant la diffusion de la seconde partie de la série, Netflix vient tout juste d'en dévoiler la bande-annonce. On y retrouve Assane Diop aux prises avec Pellegrini, qui a chargé un de ses hommes de main d'enlever son fils.

Lupin partie 2 sera disponible cet été sur Netflix

Assane Diop n'en a pas fini avec Pellegrini, qu'il tient responsable pour la mort de son père. Et la bande-annonce montre que le gentleman cambrioleur va devoir user tous les stratagèmes pour retrouver son fils, quitte à se mettre en danger, tout en déjouant les pièges des autorités qui veulent aussi mettre la main sur lui.

Au casting de cette nouvelle partie de la série, on retrouve bien évidemment Omar Sy dans le rôle phare, Ludivine Sagnier dans celui de son ex-femme, ainsi que Nicole Garcia, Hervé Pierre ou encore Soufiane Guerrab. Bref, pas ou peu de changement dans cette nouvelle partie. Si la série continue sur sa lancée, nul doute qu'il s'agira encore de l'un des plus succès de l'année. Lupin, qui a été vu par 70 millions de foyers à travers le monde dans les 28 jours qui ont suivi sa sortie, est l'un des plus gros cartons de Netflix. La série s'est d'ailleurs payé le luxe de détrôner Bridgerton et Le Jeu de la Dame.

Netflix précise que la partie 2 de Lupin sera composée de 5 épisodes. Date de diffusion de la nouvelle partie ? Cet été, sans que l'on ait davantage de précision. Netflix continue à jouer avec nos nerfs, mais nul doute que la plateforme donnera rapidement davantage d'indications sur la date de sortie de la partie 2. Et vous, vous l'attendez aussi avec impatience, cette nouvelle partie ?