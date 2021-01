Netflix : une série fait un énorme carton dans le monde et elle est française

Lupin est bien parti pour battre des records sur Netflix. La série française cartonne dans le monde et est partie sur des bases plus élevées que La Casa de Papel ou Le Jeu de la Dame. Elle pourrait devenir la série non anglophone la plus populaire de la plateforme.

L'une des principales nouveautés sur Netflix en ce début d'année 2021 est la série française Lupin, une réinterprétation de la légende du fameux gentleman-cambrioleur Arsène Lupin de l'auteur Maurice Leblanc. Au casting notamment, Omar Sy, désormais bien connu à l'international après une carrière réussie en France.

À peine sortie, la série suscite déjà l'engouement. D'après les prévisions de Netflix relayées par 20 Minutes, qui se basent sur les chiffres de lancement, Lupin devrait être visionné par 70 millions de foyers dans le monde 28 jours après sa sortie.

Lupin, enfin une série française Netflix qui cartonne

À titre de comparaison, Bridgerton et Le Jeu de la Dame, les deux gros succès de Netflix de fin 2020, culminent respectivement à 63 et 32 millions de visionnages d'après la même méthode de calcul (regarder deux minutes de la série suffit pour être enregistré).

Lupin est numéro 1 en France et dans de nombreux pays, parmi lesquels on peut citer le Brésil, le Vietnam, l’Argentine, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, les Pays-Bas, les Philippines ou encore la Suède.

Conséquence : Lupin s'apprête à devenir non seulement la série française la plus populaire de Netflix depuis la création du service de SVOD, mais aussi la série non anglophone la plus regardée de la plateforme. En revanche, elle ne devrait pas parvenir à surpasser le numéro 1 toutes catégories, The Witcher, qui donnera bientôt lieu à une série animée. Quelque 76 millions de comptes ont en effet visionné les aventures du sorceleur.

Enfin une série française parvient à percer sur Netflix à l'international. Les Allemands avaient Dark, les Espagnols La Casa de Papel, les Brésiliens 3%… Pour les fans d'OSS 117, nous vous conseillons par ailleurs Au service de la France, une excellente série française disponible sur Netflix dont on parle bien trop peu.

Source : 20 Minutes