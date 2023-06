Netflix : des identifiants piratés en vente sur Internet permettent déjà de contourner la fin du partage de compte

Ce n’était qu’une question de temps. Quelques jours seulement après l’officialisation par Netflix de la fin du partage de comptes, des pirates se sont mis à mettre en vendre des identifiants piratés, permettant de contourner cette mesure controversée. Pour seulement quelques euros, il est ainsi possible d’ajouter jusqu’à 5 utilisateurs sur le même compte.

Les abonnés Netflix redoutaient depuis plusieurs mois l’arrivée de la fin du partage de comptes sur la plateforme. C’est finalement le 24 mai dernier que la sentence est tombée, en France comme ailleurs dans le monde. Dorénavant, il n’est plus possible de partager ses identifiants avec un utilisateur n’habitant pas dans le même foyer, bien que le fonctionnement exact de la chose est encore un peu flou.

Comme on pouvait s’y attendre, les pirates n’ont pas tardé à saisir cette opportunité pour se faire un peu d’argent. En effet, les offres se font aujourd’hui de plus en plus nombreuses sur des réseaux comme Telegram, une messagerie très appréciée des hackers. Cette dernière propose à la vente des comptes Netflix piratés, rendant possible le partage avec d’autres utilisateurs. Et ce, pour des prix dérisoires.

Sur le même sujet — Netflix veut lutter contre le partage de compte sans pénaliser ses abonnés pour autant

Il est déjà possible de contourner la fin du partage de compte sur Netflix

Ces offres, pour la plupart en roupie indienne ou en peso philippin, s’avèrent ainsi particulièrement alléchantes pour qui refuse de payer les 5,99 € par mois réglementaires imposés par Netflix pour partager son compte. Ici, il faudra plutôt compter environ 2 € par mois pour avoir accès à un compte entièrement débloqué, qu’il est possible de partager avec 5 autres utilisateurs, comme il était encore possible jusqu’à il y a peu.

Certaines annonces demandent cependant un petit extra pour ajouter un utilisateur, pour 50 centimes en moyenne. Autant dire que le choix va être rapide pour beaucoup d’internautes. Rappelons néanmoins que cette pratique est totalement illégale. Les comptes vendus par les pirates proviennent probablement d’anciennes bases de données circulant sur le marché noir suite à des attaques phishing, dont les véritables propriétaires se sont fait voler leurs données personnelles.