Netflix : ces 5 séries sont annulées suite à la grève des scénaristes, mais pas que

Mauvaise nouvelle pour les fans de ces 5 séries diffusées sur Netflix. La plate-forme annonce qu'elles se seront pas reconduites pour une nouvelle saison. La grève des scénaristes a fortement pesé dans la décision, avec une autre raison plus terre à terre.

Souvenez-vous, en mai dernier débutait une grève historique, celle de la Writers Guild of America (WGA). Le syndicat qui représente les auteurs américains réclame notamment une meilleure rémunération et des mesures pour contenir la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Rapidement, le syndicat des acteurs, la SAG-AFTRA, rejoint le mouvement. Le bras de fer va durer 5 mois avant qu'un accord soit trouvé fin septembre.

Pendant cette période, beaucoup de séries sont à l'arrêt, comme Stanger Things qui reprend l'écriture de sa saison 5 fin juste après. La grève a également des conséquences plus directes puisque plusieurs séries sont annulées en partie à cause d'elle, même si elles avaient du succès. Sur Prime Video, c'est Périphériques, les Mondes de Flynn, qui tire sa révérence, entre autres. C'est désormais au tour de Netflix d'annoncer les séries qui ne seront pas renouvelées, là aussi suite au mouvement des scénaristes et des acteurs, du moins officiellement.

Netflix annule 5 séries en partie à cause de la grève des scénaristes

On apprend ainsi que la série Shadow and Bone, adaptée du Grishaverse, romans écrits par Leigh Bardugo, n'aura pas droit à une 3e saison. Dommage pour les fans de fantasy qui espérait voir la suite des aventures de la cartographe orpheline Alina Starkov. Dans la foulée, Glamourous s'arrête après une seule saison démarrée cet été. Enfin, 3 autres titres sont également touchés. Ce sont les séries d'animation pour adultes Agent Elvis, Farzar et Captain Fall.

Si la grève est la principale raison évoquée pour justifier de l'arrêt de ces 5 séries, il ne faut pas oublier que Netflix continue d'appliquer son ratio coût de production / taux de visionnage pour décider de leur sort. La saison 1 de Shadow and Bone par exemple, avait remporté un franc succès lors de sa diffusion, mais sa saison 2 n'avait pas autant convaincu. Elle est restée dans le top 10 des séries anglaises de Netflix pendant 5 semaines, sans jamais prendre la 1ère place. Insuffisant pour la plate-forme visiblement.

Source : Deadline