Amazon Prime Video : ces séries qui cartonnent ne reviendront pas, voici pourquoi

La grève des scénaristes à Hollywood impactent décidément tous les programmes, mêmes que l'on pensait épargnés. En effet, Amazon vient de confirmer l'annulation de plusieurs séries populaires, dont l'excellent show de SF Périphériques, les Mondes de Flynn. Un crève-coeur pour les fans.

Comme vous le savez peut-être, une grève d'une ampleur inédite fait rage dans les travées luxueuses d'Hollywood depuis plusieurs mois maintenant. Pour la première fois depuis 1960, acteurs et scénaristes américains ont décidé d'unir leurs forces pour protester contre la stagnation des salaires, sans oublier la fin des droits résiduels. Les syndicats à la tête de ce mouvement, à savoir la WGA (Writers Guild of America) et la SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – Americain Federation of Television and Radio Artists) exigent également des garanties et des garde-fous face à la montée en puissance de l'IA.

Difficile de leur donner tort, à l'heure où Netflix promet des salaires mirobolants à des experts en IA pour remplacer les acteurs… Pour l'heure, les négociations entre les syndicats et les studios/plateformes de streaming n'ont rien donné. En d'autres termes, la grève n'est pas prête de s'arrêter. Notez que ses effets se font déjà ressentir. La production de la saison 2 de The Last of Us est à l'arrêt, tandis que l'arrivée de la saison 5 de Stranger Things pourrait être sévèrement retardée.

Des retards ont également touché de grosses productions à venir, comme Deadpool 3, Gladiator 2, Mission Impossible 8 sans oublier les prochains volets d'Avatar et de nombreuses productions Marvel. Or, l'hécatombe ne s'arrête pas là comme le dévoilent nos confrères du site Variety.

Cette superbe série de SF ne reviendra pas sur Prime Video

En effet, Amazon a décidé de mettre un terme à la production de plusieurs séries populaires lancées récemment sur Prime Video. Ainsi, l'excellente série de science-fiction Périphériques, les Mondes de Flynn avec Chloe Grace Morets ne reviendra pas pour une seconde saison… Un crève-coeur pour votre serviteur et pour de nombreux fans qui ont apprécié cette adaptation ambitieuse du roman éponyme de William Gibson.

Une triste nouvelle, d'autant plus qu'Amazon avait confirmé le renouvellement de la série en février 2023 après son succès public et critique. D'après une source de Variety, la décision d'annuler le retour de la série a été fortement influencée par la grève, la production n'ayant pas pu reprendre en l'état avant 2025 minimum. Notez que la sympathique série Une équipe hors du commun est également sacrifiée.

