Witcher : son succès sur Netflix profite aussi au jeu Witcher 3 sur Steam

Grâce à la série Witcher, actuellement diffusée sur Netflix, le nombre de joueurs connectés à Witcher 3, disponible sur Steam, a fortement progressé. Tant et si bien qu’il n’y a jamais eu autant de joueurs simultanés depuis son lancement en 2015. Mais ce n’est certainement pas la seule raison.

Pour ceux qui ne connaissent pas les romans de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, The Witcher (Le Sorceleur en français) est avant tout une série diffusée sur Netflix. Un programme qui a non seulement profité d’un plan médiatique considérable, mais aussi d’un très beau buzz sur les réseaux sociaux. Tant et si bien que The Witcher est placé en deuxième position des séries les plus regardées en France après la troisième saison de Casa de Papel (et en deuxième position des programmes les plus regardés, toutes catégories confondues).

The Witcher, dont la licence sĂ©vit en littĂ©rature depuis 1993, s’est vue exportĂ©e en sĂ©rie et en film en Pologne (dès 2001), en comics (chez Dark Horse) Ă partir de 2014, ou encore en jeu vidĂ©o. Le premier volet est sorti en 2007 sur PC. Trois ans plus tard, l’excellent Witcher 2 – Assassins of Kings est arrivĂ© sur PC et console. Et en 2015, le troisième volet, sous-titrĂ©, Wild Hunt, est arrivĂ© Ă©galement sur PC et console oĂą il s’est vendu Ă plus 33 millions d’exemplaires en trois annĂ©es. La licence a donc connu ces dix dernières annĂ©es une belle carrière vidĂ©oludique… qui connaĂ®t un second souffle grâce Ă l’appel d’air de la sĂ©rie sur Netflix.

En effet, selon des chiffres émanant de Steam Charts, qui compile les chiffres d’audience des jeux accessibles sur la plate-forme de Valve, Witcher 3 The Wild Hunt a connu un pic d’audience depuis le lancement de la série. Au plus fort, plus de 94 000 joueurs ont joué à ce titre sur Steam ce week-end simultanément. Un chiffre qui est supérieur à ses meilleures audiences en 2015 (où il a dépassé les 92 000 joueurs en simultanée). Ce sont en moyenne 41 500 joueurs qui ont joué pendant toute la durée du week-end à Witcher 3.

96 % de joueurs en plus en moyenne

L’effet Netflix est évident quand l’audience du mois de décembre, 25 000 joueurs ont incarné Geralt de Riv, est comparée à celle du mois de novembre, avec ses 13 000 joueurs en moyenne environ. Soit 96 % de plus. Entre juillet 2016 et novembre 2019, Witcher 3 gravitait autour des 12 000 joueurs simultanés en moyenne, avec des pointes qui dépassaient rarement les 30 000 joueurs. Des jeux plus récents ne profitent pas d’une telle audience. Red Dead Redemption 2, est sorti il y a moins d’un mois, affiche un pic de 55 000 joueurs en simultanée pour une moyenne de 28 000 joueurs.

Et ce ne sont là que les chiffres de Steam. Le nombre de fans de Geralt de Riv, qui ont découvert cet univers avec la série et qui jouent actuellement à Witcher 3 doit être plus grand encore. En effet, le jeu est également disponible sur console (Xbox One, PlayStation 4 et plus récemment Switch). Voilà donc une bonne nouvelle pour ce jeu aux très grandes qualités.

Lire aussi : Nintendo Switch : The Witcher 3 tournera Ă 540p en mode portable

Il paraît évident que le succès de la série est le déclencheur de ce succès tardif. Mais il semble également que le prix très attractif du jeu a joué aussi un rôle fondamental : s’il était encore vendu au prix de lancement, Witcher 3 n’aurait pas conquis autant de nouveaux joueurs. Il est actuellement vendu sur Steam à 9 euros sans extension et 15 euros avec ses deux extensions.

Source : Steam Charts