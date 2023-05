Netflix a bel et bien signé pour une cinquième saison de The Witcher

La directrice de casting de « The Witcher » a confirmé qu’une saison 5 est bel et bien en préparation. Le tournage a même été confirmé.

Lorsque Henry Cavill a annoncé son départ de la série « The Witcher » après la saison 3, nombre de fans d’Andrzej Sapkowski ont cru que l’adaptation audiovisuelle du roman de fantasy vivait ses derniers jours à l’écran. Dans un entretien accordé à Deadline, Sophie Holland, la directrice du casting du feuilleton, a confirmé que Netflix a donné son feu vert pour la production d’une cinquième saison de « The Witcher ». Voilà qui est rassurant pour les amateurs du Sorceleur, mais aussi pour Liam Hemsworth. Il aura au moins deux saisons pour faire oublier Henry Cavill.

Madame Holland passe en revue des sujets tels que la grève des scénaristes ou encore l’importance des agences de casting dans la représentation de la diversité. Mais s’il est bien un sujet qui attise la curiosité des journalistes et du grand public, c’est bien celui concernant l’avenir de « The Witcher ». On le sait, Liam Hemsworth va reprendre le rôle du protagoniste de la série, mais pour combien de temps ?

La cinquième saison de « The Witcher » a été confirmée par Netflix

Me Holland révèle que les équipes sont sur le point de commencer le tournage de la quatrième saison avec Liam Hemsworth et qu’ils entameront la cinquième saison après une courte pause. Cela ne signifie pas pour autant que la série sera systématiquement renouvelée. Netflix est connu pour se montrer sans pitié avec les productions qui ne rencontrent pas le succès escompté dès la première saison.

Netflix veut augmenter sa profitabilité, et cela passe par une baisse des dépenses « inutiles ». Bien que « The Witcher » ait de nombreux fans, la série ne peut pas se targuer d’avoir été visionnée autant de fois que « Squid Game » ou « Stranger Things ». Pas sûr donc que « The Witcher » aura droit à une saison 6 si les audiences ne sont pas à la hauteur.