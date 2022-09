Need for Speed Unbound devrait sortir le 2 décembre 2022 avec un circuit inédit

Le prochain Need for Speed refait parler de lui et devrait sortir beaucoup plus tôt que prévu. Après de multiples reports, le leaker réputé Tom Henderson affirme que le jeu sortira finalement le 2 décembre prochain. Il sera intitulé Unbound et proposera un circuit totalement unique dans l’histoire de la série.

Need for Speed est certainement l’une des séries de jeux vidéo de simulation de courses la plus adulée de tous les temps, mais il n’en est pas moins qu’elle a perdu de sa superbe ces dernières années. Alors que les Forza Horizon et autres Gran Turismo déchaînent les passions à chaque nouvel opus, Need for Speed Heat, lui, a très clairement déçu les fans, dont ceux qui se trouvent à la rédaction.

Aussi, le prochain épisode est attendu de pied ferme par la communauté, d’autant que celui-ci sait se faire attendre. D’abord prévu pour 2021, il a failli sortir cet été avant d’être reporté à une date inconnue. C’est à peine si l’on sait que les graphismes seront à couper le souffle, ce qui est certes rassurant, mais ne fait qu’augmenter l’impatience des joueurs. Heureusement, comme souvent, Tom Henderson arrive à la rescousse.

Rendez-vous en décembre pour le prochain Need for Speed

Selon le leaker, à qui l’on doit de nombreuses fuites avérées, EA prépare la sortie de Need for Speed Unbound, de son doux nom, pour le 2 décembre prochain. Au vu du délai assez court, il est très probable que l’annonce soit faite via un trailer publié discrètement sur YouTube, bien que nous n’avons encore aucune date pour cette dernière. Toujours d’après Tom Henderson, la vidéo durera 1 min 30 s et contiendra une chanson du rappeur A $ AP Rocky.

Les plus sceptiques noteront que cette courte période de communication n’annonce rien de bon, et qu’EA cherche à faire passer son jeu sous le radar. Il faut dire que nous ne savons que très peu de choses sur le titre, bien que Tom Henderson nous donne une information intéressante. En effet, un circuit « complètement unique pour la franchise » fera son apparition.

De plus, le gameplay tournera autour des « rendez-vous », qui permettra à des joueurs de se rencontrer pour s’affronter sur les circuits. Enfin, notez que le jeu sortira exclusivement sur PS5, Xbox Series X et PC.

Source : Tom Henderson