Need for Speed 2022 vous réserve une claque visuelle avec des graphismes originaux

La saga Need Fort Speed devrait faire son grand retour. Les premières fuites évoquent un jeu axé sur le multijoueur et disposant d’éléments graphiques étonnants, puisqu’il lorgnerait vers une esthétique Anime. Le titre devrait être présenté dans le courant du mois de juillet, en compagnie de Skate 4 et du nouveau FIFA.

Cela fait depuis Need for Speed Heat en 2019 que la saga se fait discrète. Nous avons tout de même eu un Remaster de Hot Pursuit (2010) en 2020, mais pas de nouvel épisode. La saga devrait faire son grand retour cette année, selon le célèbre journaliste Tom Henderson.

Il affirme ainsi que le jeu serait nommé Need for Speed Unbound. Pour le moment, on ne sait pas s’il s’agit d’un nom de code ou de son nom définitif.

Un Need for Speed qui veut se démarquer de ses prédécesseurs

Ce nouveau Need For Speed est développé par Criterion (Burnout, Need for Speed Hot Pursuit) et veut se démarquer des précédents jeux. En effet, rien ne ressemble plus à un Need for Speed qu’un autre Need for Speed. Pour marquer une rupture nette, le studio miserait sur un aspect graphique original.

Le titre mélangerait des graphismes photoréalistes classiques avec des éléments « anime ». On parle ici de divers effets qui viendraient se greffer à l’esthétique classique, comme des flammes en dessins animés. Les personnages bénéficieraient aussi du même traitement et leur design serait inspiré de la série The Boondocks. Un traitement original qui devrait le faire sortir du lot.

Autre info, le jeu miserait sur un aspect multijoueur ou plusieurs pilotes pourraient se rencontrer sur la carte et organiser des courses. Un élément de gameplay déjà vu dans d’autres titres comme Forza Horizon ou encore The Crew. Bref, un jeu axé sur le multi qui devrait avoir des courses “uniques”, selon Henderson.

Le titre ne devrait plus trop tarder à pointer le bout de son nez puisque Tom Henderson affirme qu’il sera dévoilé par EA au mois de juillet, en compagnie de Skate 4, très attendu, et de FIFA 23. Pour ce qui est de celui-ci, on rappelle que ce sera la dernière fois que le nom FIFA sera utilisé, EA et l’association ayant rompu leur contrat.

