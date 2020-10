Need for Speed Hot Pursuit se paye un remake en 4K/60 FPS

Need for Speed Hot Pursuit va avoir le droit à son remaster. Le jeu de course ultra-nerveux développé par Criterion est remis au goût du jour et est prévu pour sortir le mois prochain. Il sera possible d’y jouer en 4K et 60 FPS… sur PC. Sur consoles, il faudra faire des concessions.

Il y a eu deux Need for Speed Hot Pursuit. Le premier est sorti en 1999 sur PlayStation et PC. Un « reboot » en monde ouvert a vu le jour en 2010 sur PS4, Xbox 360 et PC. Ce dernier, alors développé par le studio Criterion auréolé de gloire après un Burnout Paradise de haute volée, va avoir le droit à une version remaster.

En effet, EA a annoncé que le titre de course nerveux sortira dans une version revue et corrigée. Il s’agit ici d’un remaster, donc du même titre avec les mêmes mécaniques et le même contenu, mais bénéficiant de graphismes remis au goût du jour. De quoi ravir les fans de la première heure.

4K/60 FPS… mais seulement sur PC !

EA précise qu’il sera possible de jouer en 4K/60 FPS sur PC. Sur PS4 et Xbox One, le jeu tournera en 1080p et 30 FPS. Sur la PS4 Pro et la Xbox One X, il sera possible de jouer entre un mode 1080p/60 FPS ou 4K/30 FPS, au choix. Notons que la version Switch sera bloquée à 30 FPS. Un choix un peu curieux, étant donné que Burnout Paradise Remastered, sorti en juin dernier sur la console, atteint les 60 FPS.

Need of Speed Hot Pursuit Remastered comprendra tout le jeu de base, mais également les DLC. De plus, EA promet que le multi-joueurs sera cross-platforms. Cela signifie que sur PS4, vous pourrez défier vos amis sur PC ou Xbox One. Bien entendu, le jeu sera compatible avec les nouvelles consoles prévues pour sortir en novembre. Need for Speed Remastered sortira le 6 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC. La version Switch est prévue pour une sortie le 13 novembre. Sur consoles, le titre coutera 40 euros, tandis que la version PC sera fixée à 30 euros.

Allez-vous jouer à ce remaster de Need for Speed Hot Pursuit ? Avez-vous joué à l’original à l’époque ? Fait-il partie de vos jeux de course préférés ? Dites-le-nous dans les commentaires !