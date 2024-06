Ne désactivez surtout pas cette option de Google Messages, vous pourriez perdre toutes vos discussions

Google Messages vient d'introduire un avertissement concernant la perte des discussions de groupe RCS lorsque cette fonctionnalité est désactivée. Ce message est particulièrement important pour les utilisateurs d'iPhone, car avec son intégration sur iOS 18, beaucoup découvrent cette fonction pour la première fois et peuvent ne pas être au courant des implications de sa désactivation.

Apple a récemment dévoilé iOS 18 et apporté plusieurs nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs d'iPhone. Parmi celles-ci, l'intégration des Rich Communication Services (RCS) dans l'application Messages pour améliorer la communication avec les appareils Android. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de bénéficier d'une messagerie modernisée et plus fluide, semblable à celle offerte par des applications comme WhatsApp ou Telegram.

Le RCS représente une avancée par rapport aux SMS traditionnels. Il permet d'envoyer des messages plus riches, comme son nom l’indique, avec des fonctionnalités telles que les accusés de réception, les indicateurs de saisie, et l'envoi de médias en haute résolution. Cette technologie modernise la communication en y apportant des éléments qui étaient jusque-là absents des textos, lui permettant d'être plus compétitif face aux autres applications de messagerie. Cependant, il est nécessaire de comprendre que sa désactivation peut avoir des conséquences importantes.

Désactiver le RCS vous retirera de toutes les discussions de groupe

Avec l'intégration du RCS dans iOS 18, les utilisateurs d'iPhone bénéficient de fonctionnalités de messagerie améliorées. Cela inclut des discussions de groupe, le partage de photos et de vidéos en haute résolution, ainsi que des accusés de lecture et des indicateurs de saisie en temps réel. Cependant, certaines fonctionnalités, comme le chiffrement de bout-en-bout, sont absentes.

Google a récemment introduit un avertissement dans Google Messages pour informer les utilisateurs des risques associés à sa désactivation du RCS. De plus, si cette fonctionnalité reste désactivée pendant 30 jours, le système supprime automatiquement l'utilisateur des discussions de groupe.

Pour les utilisateurs qui changent de téléphone, notamment entre Android et iOS, il est essentiel de désactiver le RCS avant de procéder. En effet, si cette fonction reste active, les messages peuvent continuer à être envoyés à l'ancien appareil. Google propose une méthode rapide pour s’y désinscrire. Elle supprime immédiatement l'utilisateur de toutes les discussions de groupe. Il est donc important de connaître les implications de sa désactivation. Google adopte ainsi une approche proactive pour éviter la perte soudaine de l'accès aux discussions de groupe et rendre la transition depuis ou vers cette technologie aussi fluide que possible.