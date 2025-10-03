Navigateurs avec VPN intégré en 2025 : lesquels choisir pour naviguer en toute sécurité ?

De plus en plus de navigateurs web intègrent un VPN pour offrir une protection de base, le tout sans installation supplémentaire. Pratique pour sécuriser sa navigation ou contourner certaines restrictions, cette solution reste toutefois limitée par rapport à un vrai VPN complet.

La sécurité en ligne et la confidentialité sont devenues des priorités pour de nombreux internautes. Si les VPN classiques restent la solution la plus efficace, certains navigateurs internet intègrent désormais un VPN directement dans leur interface. Cela permet, entre autres, de protéger sa navigation web sans installer de logiciel supplémentaire. Quels navigateurs proposent réellement cette option en 2025 ? Que valent-ils par rapport à un VPN complet ?

Navigateurs avec VPN intégré en 2025 : les principaux acteurs du marché

Tous les navigateurs ne proposent pas un VPN intégré, et c’est notamment le cas des plus populaires (Chrome, Safari, Firefox). Toutefois, d’autres acteurs tentent de se positionner avec ce genre de proposition. Certains misent alors sur la gratuité pour séduire les utilisateurs, tandis que d’autres privilégient des partenariats avec des solutions payantes.

Voici un récapitulatif des principales solutions disponibles en 2025 :

Opera : gratuit, illimité en données, serveurs répartis en trois régions (Europe, Amérique, Asie), disponible sur Windows, macOS, Android et iOS.

: gratuit, illimité en données, serveurs répartis en trois régions (Europe, Amérique, Asie), disponible sur Windows, macOS, Android et iOS. Brave : payant (9,99 $/mois), VPN complet sur mobile uniquement, disponible sur iOS et Android.

: payant (9,99 $/mois), VPN complet sur mobile uniquement, disponible sur iOS et Android. Epic Privacy Browser : gratuit, proxy/VPN crypté intégré, disponible sur Windows et macOS.

Opera : le navigateur le plus connu avec VPN gratuit

Opera est le pionnier en matière de VPN intégré. Depuis plusieurs années, le navigateur propose une option gratuite directement accessible dans ses paramètres, aussi bien sur Opera classique que sur Opera GX. Il s’agit généralement de la solution privilégiée pour les internautes recherchant un navigateur avec VPN intégré.

En pratique, le VPN d’Opera permet de masquer son adresse IP et de se connecter via des serveurs répartis en Europe, en Amérique et en Asie. Contrairement à de nombreux concurrents, ce VPN intégré est illimité en bande passante, ce qui le rend pratique pour un usage régulier.

Ses points forts résident dans sa simplicité d’utilisation et sa gratuité totale. En revanche, les limitations sont réelles : il n’est pas possible de choisir un pays précis, seulement une région, et les performances varient selon les serveurs. Opera reste donc une bonne solution d’appoint, mais insuffisante pour remplacer un VPN complet.

Brave : un VPN mobile via Brave Firewall + VPN

Brave, célèbre pour son approche centrée sur la confidentialité et le blocage natif des publicités, a développé une offre VPN spécifique sur mobile. Baptisée Brave Firewall + VPN, cette option est disponible sur iOS et Android grâce à un partenariat avec Guardian.

Contrairement à Opera, ce service est payant (environ 9,99$ par mois), mais il présente un avantage majeur : il protège l’intégralité de la connexion mobile et pas seulement le trafic du navigateur. En revanche, sur la version desktop (Windows et macOS), en 2025, Brave n’intègre toujours pas de VPN, ce qui limite son attractivité pour ceux qui privilégient l’ordinateur.

Epic Privacy Browser : la navigation anonyme avant tout

Epic Privacy Browser est un navigateur pensé dès le départ pour la confidentialité. Il intègre un proxy chiffré présenté comme un VPN, qui permet de masquer l’adresse IP de l’utilisateur et de bloquer le suivi publicitaire.

Ce navigateur mise sur une navigation sans traces : pas d’historique, pas de cookies conservés, suppression automatique des données en quittant la session. Son VPN intégré est gratuit et fonctionne relativement bien, mais ses serveurs restent limités et les performances sont inférieures à celles d’un VPN premium.

Les autres navigateurs à surveiller en 2025

Si Opera, Brave et Epic restent les principaux navigateurs connus pour leur VPN intégré, d’autres solutions méritent également l’attention des internautes. Moins populaires, elles ciblent souvent un usage spécifique, notamment sur mobile.

Aloha Browser s’est effectivement imposé comme une alternative intéressante pour ceux qui naviguent principalement sur smartphone. Disponible uniquement sur iOS et Android, ce navigateur web intègre un VPN gratuit illimité, facilement activable depuis les paramètres du navigateur. Pour les utilisateurs les plus techniques, une version premium permet de profiter d’un plus grand nombre de serveurs ainsi que de vitesses améliorées.

De son côté, Avast Secure Browser, développé par l’éditeur bien connu d’antivirus, propose également une option VPN. Contrairement à Opera ou Epic, cette fonctionnalité n’est pas gratuite : elle repose sur un abonnement distinct, avec des tarifs proches de ceux d’un VPN classique.

Pourquoi choisir un navigateur avec VPN intégré ?

Opter pour un navigateur avec VPN intégré présente plusieurs avantages. D’abord, cela permet d’accéder rapidement à une protection de la vie privée sans avoir besoin d’installer un logiciel supplémentaire. Pour les débutants, l’activation se fait en un clic, ce qui rend l’expérience très intuitive.

Ces navigateurs permettent également de contourner certaines restrictions géographiques, par exemple pour accéder à un site bloqué dans une région donnée ou sécuriser sa connexion sur un Wi-Fi public.

Cependant, il faut garder en tête leurs limites : sauf exception, le VPN intégré ne protège que le trafic du navigateur, et non l’ensemble de la connexion internet. De plus, le choix des serveurs est souvent restreint, ce qui rend ces solutions moins performantes qu’un VPN complet.

Les principaux avantages d’un navigateur avec VPN intégré

Accès gratuit ou à moindre coût à une protection de base.

Installation inutile : le VPN est directement intégré au navigateur.

Activation rapide et intuitive, accessible même aux débutants.

Idéal pour sécuriser une navigation ponctuelle, notamment sur un Wi-Fi public.

Possibilité de contourner certaines restrictions géographiques en quelques clics.

N’oubliez pas que, si vous souhaitez une protection sur votre navigateur, vous pouvez aussi regarder directement du côté des extensions des fournisseurs VPN comme, par exemple, NordVPN ou CyberGhost.

VPN intégré ou proxy : attention à ne pas confondre

Certains navigateurs ne proposent pas un VPN à proprement parler, mais un proxy. C’est le cas par exemple du Tor Browser, qui repose sur un réseau décentralisé pour anonymiser la navigation.

La différence est essentielle : un proxy agit sur une partie du trafic et ne chiffre pas forcément toutes les données, tandis qu’un VPN sécurise la totalité de la connexion. Pour un internaute qui recherche un vrai niveau de sécurité, un VPN intégré reste plus fiable qu’un simple proxy, mais toujours en retrait par rapport à un logiciel VPN dédié.

Navigateur avec VPN intégré ou VPN complet : que choisir ?

Un navigateur avec VPN intégré est une solution pratique pour une utilisation ponctuelle, notamment pour ceux qui veulent masquer rapidement leur adresse IP ou sécuriser une session sur un réseau Wi-Fi public. Le principal atout de ce genre de solution réside dans la simplicité et l’accessibilité (parfois gratuite).

En revanche, ils présentent des limites importantes : faible choix de serveurs, vitesse variable, et surtout une protection restreinte au navigateur. Pour les internautes qui souhaitent une sécurité complète, débloquer des plateformes de streaming ou protéger l’ensemble de leurs appareils, un VPN complet reste largement recommandé.