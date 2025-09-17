pCloud vs Dropbox : quel service de stockage cloud est le plus intéressant ?

Documents, photos, vidéos… les services de stockage cloud permettent d'accéder à tous nos fichiers depuis différents appareils. pCloud et Dropbox se sont imposés comme deux acteurs importants de ce marché, mais lequel correspond le plus à vos besoins ?

Les solutions de stockage en ligne sont devenues des plateformes incontournables pour héberger en toute sécurité nos documents et pouvoir y accéder depuis n'importe où et à n'importe quel moment. Dropbox est un incontournable du secteur du stockage cloud. Mais ce pionnier a parfois eu tendance à se reposer sur ses lauriers et a profité de son image de marque pour attirer les utilisateurs. Pendant ce temps, la concurrence s'est activée pour détrôner Dropbox, en proposant des offres attractives avec des fonctionnalités avancées et une prise en main rapide. pCloud est sans doute l'alternative à Dropbox la plus sérieuse, ce comparatif vous aidera à faire votre choix entre les deux.

Interface et prise en main

Les clients pCloud et Dropbox se ressemblent assez, il est difficile de se distinguer au niveau de l'interface pour une plateforme de stockage et de partage de fichiers. Au-delà des choix purement esthétiques des deux rivaux, on apprécie la facilité avec laquelle pCloud propose de faire apparaître nos fichiers cloud directement dans l'explorateur de fichiers de Windows. On retrouve ainsi en un même endroit tous nos fichiers, qu'ils soient stockés en local ou sur le cloud, sans besoin d'avoir à ouvrir l'application en premier plan. Dropbox offre aussi une fonction de ce type, mais elle est moins mise en évidence et nécessite une manipulation pour l'activer.

La prise en main de pCloud semble plus intuitive que celle de Dropbox, ce qui en fait une bonne option pour les utilisateurs qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce genre de plateforme. Mention spéciale à pCloud Drive, une application de bureau sous forme de disque dur virtuel qui permet de consulter et de travailler sur ses fichiers directement depuis le cloud, sans utiliser d’espace de son ordinateur. Au contraire, on peut reprocher à Dropbox la nécessité de conserver un espace de stockage minimum qui lui y est dédié sur son appareil en local pour la synchronisation des fichiers. La technologie de synchronisation des fichiers entre terminaux de pCloud gère mieux l'usage de cet espace de stockage tampon requis pour la synchronisation.

pCloud intègre des lecteurs audio et vidéo performants pour lire les fichiers multimédia directement depuis la plateforme plutôt que de passer par des logiciels tiers. Des options de streaming et de création de playlists sont également disponibles. Dropbox permet aussi la lecture de fichiers vidéo et audio, mais on peut parfois constater des problèmes, notamment quand on passe par le site web au lieu de l'application. La possibilité de les modifier (faire pivoter, recadrer, retourner, découper) sans quitter Dropbox est par contre une très bonne idée. Dropbox mise aussi sur l'IA, avec, par exemple, une fonction de transcription d’un fichier audio ou vidéo.

Fonctionnalités

Plus que de simples outils de stockage en ligne, pCloud et Dropbox se veulent être des plateformes de travail collaboratif. pCloud offre des options de partage de liens, d'invitations à des dossiers et de demandes d'archives. Il est possible de donner accès à des fichiers par ces moyens même si le destinataire ne dispose pas de compte pCloud, facilitant les échanges avec des collaborateurs externes. Dropbox permet de partager des dossiers en établissant des autorisations d’accès (lecture seule ou modification), de consulter l’activité de ses fichiers en temps réel et d'établir des mots de passe pour les protéger, mais cette dernière option n'est pas disponible avec un compte gratuit ou avec le forfait le moins cher.

Pour récupérer des dossiers et des fichiers qui ont été supprimés, pCloud Rewind permet de restaurer tout le contenu du compte vers une version antérieure jusqu'à 30 jours dans le passé. Une option d'Historique prolongé des fichiers permet d'allonger ce délai jusqu’à 360 jours. On peut souscrire à cet add-on supplémentaire depuis la section Rewind de l'app web. En cas de mauvaise manipulation ou d'erreur, l'utilisateur ne perd donc pas ses données. Dropbox offre aussi une fonction de récupération sur les 30 derniers jours, et même jusqu'à 180 jours avec les abonnements les plus coûteux.

Les deux rivaux disposent de solutions de sauvegardes automatiques pour ne jamais perdre le travail en cours ou des fichiers importants. Elles sont assez similaires et portent d'ailleurs le même nom : pCloud Backup et Dropbox Backup. Dans chaque cas, même pour une simple modification de fichier, la sauvegarde fonctionne automatiquement et continuellement en arrière-plan.

Sécurité et vie privée

La question de la sécurité est primordiale pour les solutions de stockage cloud, surtout avec fonctions de synchronisation et partage de fichiers. Les deux plateformes ont recours à un chiffrement par protocole AES 256-bits, qui offre une sécurité très robuste et garantit la confidentialité des données. Une option pCloud Encryption permet de renforcer encore la sécurité de vos documents si vous désirez d'une fiabilité à toute épreuve. Elle inclut le chiffrement côté client, la preuve à divulgation nulle de connaissance (personne d'autre que vous n'a accès aux données, même pCloud) et la protection en plusieurs couches et clés multiples.

En matière de respect de la vie privée, pCloud a aussi un avantage. Il est basé en Suisse, pays où les lois de protection des données sont strictes. pCloud est une solution européenne, dont les serveurs sont situés dans l’UE, qui est en conformité avec les lois RGPD, et qui a pour priorité la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Aucune autorité ou agence de renseignement ne peut demander à pCloud de lui délivrer des informations sur ses clients. Dropbox dépend lui de la juridiction des États-Unis, qui est bien plus permissive. Ce n'est pas le meilleur choix pour s'assurer que ses données ne vont pas être transmises à des organes gouvernementaux.

Appareils compatibles

pCloud et Dropbox sont renvoyés dos à dos sur cette catégorie. Ils sont disponibles tous les deux sur les principaux supports : Windows, Linux, macOS, Android et iOS. Ils disposent aussi chacun d'une extension pour navigateur web.

Les versions gratuites

Pour tester un service et juger s'il correspond à nos besoins, rien ne vaut de commencer par la version gratuite, quitte à passer à un abonnement payant par la suite pour débloquer plus de fonctionnalités si on en a besoin. Les deux plateformes proposent 2 Go d'espace de stockage gratuit à l'inscription. Mais dans le cas de Dropbox, il n'est pas possible de faire augmenter ce volume autrement qu'en passant à la caisse. Chez pCloud, il est possible de débloquer jusqu'à 10 Go de stockage gratuitement en suivant un guide de démarrage qui apprend à se servir du service et par un programme d'invitation.

Prix des abonnements

Les deux plateformes donnent le choix entre un abonnement mensuel ou annuel. pCloud est intéressant, car il ajoute une troisième option : un paiement unique pour accéder aux fonctionnalités premium à vie. Au bout de quelques années, ce plan est rentabilisé. Il s'agit de la formule la plus économique si vous comptez garder le service sur le long-terme, ce qui est généralement le cas pour une solution de stockage cloud.

Si vous optez pour une formule au mois ou à l'année et que vos besoins sont modérés, pCloud est clairement plus avantageux avec son offre à 500 Go de stockage, qui coûte 4,99 euros mensuels ou 49,99 euros annuels. Il n'existe pas d'équivalent chez Dropbox, qui propose directement 2 To de stockage à 11,99 euros par mois ou 119,88 euros par an. pCloud dispose aussi d'un plan à 2 To, moins cher que celui de son concurrent : 9,99 euros par mois ou 99,99 euros par an.

Pour les forfaits plus costauds, pCloud met à disposition une offre Ultra pour 10 To de stockage, tandis que Dropbox mise sur le travail collaboratif avec la possibilité d'ajouter des utilisateurs et faire monter le stockage jusqu'à 5 To par utilisateur. Chez pCloud, nous avons droit à une garantie de remboursement de quatorze jours, pour se rétracter si le service ne convient pas. Ce n'est pas le cas chez Dropbox.

Conclusion

Plus cher et pas forcément plus généreux en fonctionnalités ou plus performant, Dropbox mise sur son statut de référence du marché pour attirer ses clients, sans avoir besoin d'améliorer son offre. En tant qu'outsider au nom moins connu des utilisateurs, pCloud doit lui faire des efforts sur le prix et offrir des avantages concrets aux clients pour les séduire. La plateforme à choisir dépend de vos besoins, chacune ayant quelques spécificités, mais d'une manière générale, pCloud offre un meilleur rapport qualité-prix pour la plupart des personnes.