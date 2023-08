Sur l’ISS, La NASA veut préparer les humains à supporter les températures de Mars

Grâce à un nouveau module spécial de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, les scientifiques pourront comprendre comment faire marcher le chauffage ou la climatisation en faible gravité et dans des températures extérieures extrêmes. De quoi préparer la vie humaine sur Mars ou la Lune.



À l'époque, l'exploration spatiale cherchait surtout à répondre à la question : “Est-ce qu'il y a de la vie sur les autres planètes ?”. Aujourd'hui, ce serait plutôt : “Comment est-ce que l'humain pourrait vivre sur d'autres planètes ?”. Certains prévoient surtout le voyage avec des moteurs pour aller de la Terre à Mars en 60 jours, tandis que d'autres étudient les phénomènes de condensation et d’ébullition en faible gravité. Et c'est totalement indispensable.

Comprendre cela permettra de faire fonctionner des chauffages et des climatisations sur Mars ou sur la Lune. À la surface du satellite terrestre par exemple, les températures peuvent dépasser les 120°C le jour, et descendre vers les -230°C la nuit. Il est donc vital de construire des systèmes pour que les humains supportent des conditions aussi extrêmes, qui plus est dans un environnement à la gravité plus faible que sur la Terre.

Construit par l’Université de Purdue dans l'Indiana, en partenariat avec le Glenn Research Center de la NASA à Cleveland, un module livré il y a quelques jours à l'ISS va servir à conduire des expériences. Sur la Station Spatiale Internationale, l'équipe en charge du projet a déjà récolté des données sur le comportement de l'ébullition en faible gravité. C'est donc la 2e partie des recherches qui démarre, centrée sur la condensation.

En plus d'aider à la réalisation de systèmes de chauffage ou de climatisation pour installer des humains sur Mars ou la Lune, les résultats serviront aussi aux voyages dans l'espace. Que ce soit pour supporter les nouveaux types de moteurs sur les fusées, ou faciliter le ravitaillement des vaisseaux en orbite, les applications sont multiples. Issam Mudawar, chef du laboratoire à l'origine du projet, est confiant. Pour lui, “les articles scientifiques [que nous avons] publiés […] sont presque des manuels sur la façon d'utiliser l'ébullition et la condensation dans l'espace”.

