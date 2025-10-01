Google va améliorer sa recherche d’images avec son IA Nano Banana, pourquoi décrire une photo quand on peut la créer ?

Il fallait s'y attendre : avec le succès de Nano Banana, Google cherche maintenant à intégrer son IA partout où cela est possible. Même, visiblement, dans on outil de recherche historique. Concrètement, celle-ci servira à créer une image à partir d'une description avant de chercher des images similaires.

Google fait tapis avec Nano Banana. Depuis son déploiement auprès du grand public, l'IA de génération d'images ne cesse de faire jaser. De nombreux utilisateurs soulignent son efficacité et la qualité de ses créations, allant même jusqu'à pousser Adobe à l'intégrer dans Photoshop. De son côté, Google ne se prive pas de l'ajouter à d'autres applications que Gemini, comme récemment Photos. Et celle-ci ne sera pas la seule à en profiter.

D'après nos confrères d'Android Authority, la firme de Mountain View s'apprête en effet à proposer Nano Banana directement dans Search, son moteur de recherche. Souvenez-vous : plus tôt dans l'année, Google lance AI mode, un nouvel onglet du moteur de recherche dédié, comme son nom l'indique, à l'intelligence artificielle. L'idée est de s'aider de la technologie pour effectuer des recherches plus précises et personnalisées. Et c'est précisément là que Nano Banana entre en jeu.

Sur le même sujet – L’IA de retouche Nano Banana est tellement populaire que même Photoshop a décidé de l’intégrer

Nano Banana pourrait bientôt arriver dans Google Search

La dernière bêta de l'application Android ajoute ainsi un nouveau bouton au sein d'AI mode. En cliquant sur le signe + qui remplace l'icône photo, il est possible de sélectionner l'option “créer une image”. Ceci fait, l'utilisateur peut écrire un prompt pour générer l'image de son choix, puis utiliser cette dernière pour lancer une recherche dans Google Images. Cela peut s'avérer pratique lorsqu'il est difficile de décrire ce que l'on cherche vraiment, ou que l'on a pas d'image à disposition à fournir à Google.

Nano Banana n'est pas la seule nouveauté dénichée dans le code de la bêta. Android Authority a également remarqué que Google souhaite remplacer la commande vocale classique par Search Live, son outil qui permet de discuter en direct avec Gemini. On suppose que ce dernier pourra alors lancer une recherche dès qu'on lui en fait la demande. Quoiqu'il en soit, AI mode est pour le moment encore réservé aux utilisateurs américains.

Source : Android Authority