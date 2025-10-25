La page d’accueil de Chrome sur Android subit un changement important

L'application Chrome sur Android se dote de raccourcis majeurs sur sa page d'accueil, l'un pour le mode IA de la recherche Google, l'autre pour le mode Incognito.

Entre l'intégration en pagaille de fonctionnalités basées sur l'IA et l'adoption du nouveau design Material 3 Expressive d'Android 16, de nombreuses applications appartenant à l'écosystème de Google ont été chamboulées au cours des derniers mois. Pourtant, Chrome, qui n'est pourtant pas la moins populaire, n'a finalement reçu que peu de nouveautés en comparaisons avec ses comparses. Mais la version mobile du navigateur web est justement en train de recevoir un changement d'envergure.

C'est la page Nouvel onglet, qui est en fait l'équivalent de la page d'accueil dans Chrome, qui est concernée par cette mise à jour. C'est celle sur laquelle on repasse régulièrement, quand on ferme un onglet, quand on souhaite accéder aux raccourcis vers ses sites web favoris et les plus visités, ou pour consulter Google Discover.

Chrome met en avant le mode IA de Google Search

Comme repéré par 9To5Google, Chrome sur Android va désormais afficher deux nouveaux raccourcis, placés juste en-dessous de la barre de recherche et au-dessus des icônes des pages web mises en avant par le navigateur. Un emplacement stratégique qui garantit un accès facile pour les utilisateurs. Le premier raccourci ouvre le mode IA de Google Search, que nous avons récemment testé. Celui-ci comprend le langage naturel et permet d'obtenir des réponses directes, sans ouvrir de lien, et complètes, comme avec Gemini.

Le second raccourci permet d'ouvrir un onglet en navigation privée. Jusqu'ici, il fallait ouvrir le menu de Chrome pour y accéder, une étape qui va devenir inutile. Un simple appui depuis la page d'accueil de Chrome fera l'affaire, un gain de temps appréciable. Rappelons toutefois que l'utilité de celui qu'on appelle aussi le mode Incognito est toute relative. Il ne sert qu'à empêcher l'enregistrement de l'activité dans l'historique personnel, mais ne protège pas de l'indiscrétion de votre FAI ou des sites que vous visitez.

La nouvelle interface est déployée à partir de la version 141 de Chrome. Le mode IA n'étant pas accessible chez nous, elle ne semble pas proposée en France pour l'instant, même pas pour ajouter le raccourci vers la navigation privée. Le changement sera sans doute accessible avec la sortie chez nous du fameux mode IA.