MX Anywhere 2S : le prix de la souris sans fil Logitech est en forte baisse

Pour ses Ventes Flash de Printemps 2025, Amazon a pris la décision de baisser fortement le tarif d'une souris sans fil de la marque Logitech. Au cours de l'opération commerciale, la Logitech MX Anywhere 2S perd plus de la moitié de son prix.

Pour les Ventes Flash de Printemps d'Amazon, le géant américain du commerce en ligne propose une très bonne affaire à saisir dans son rayon consacré au domaine de l'informatique. À l'occasion d'une offre printanière, la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S passe de 94,99 euros à 39,99 euros grâce à une remise immédiate de presque 60 % par rapport au prix conseillé du produit.

Pour information, l'article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais. De plus, la souris sans fil signée Logitech bénéficie d'une garantie constructeur de deux ans.

Fournie avec un câble de recharge micro-USB, la MX Anywhere 2S de Logitech peut être utilisée avec un PC ou une tablette fonctionnant sous Windows, Mac et iPadOS. Idéale pour une utilisation de type Bureautique, la souris sans fil vous permet de contrôler facilement plusieurs dispositifs, et de copier-coller des fichiers d'un ordinateur à un autre grâce à la technologie Logitech Flow.

Compatible sur tous types de surface (même le verre), la Logitech MX Anywhere 2S dispose d'un suivi laser Darkfield, d'une résolution pouvant aller jusqu'à 4000 ppp, d'un défilement ultra-rapide, de sept boutons et surtout d'une autonomie maximale de 70 jours.