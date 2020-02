Smartphones : les enfants reçoivent leur premier téléphone à 9 ans

Les enfants reçoivent leur premier smartphone en moyenne à l’âge de 9 ans et neuf mois, révèle une étude réalisée par Médiamétrie. Pourtant, de nombreux parents se disent inquiets que leurs enfants ne deviennent dépendants aux écrans.

Ce lundi 10 février 2020, Médiamétrie a publié les résultats d’une enquête baptisée “La Parentalité à l’épreuve du numérique” et réalisée sur commande de l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (Open) et l’Union nationale des associations familiales (Unaf). Selon l’étude, les enfants « sont très tôt propriétaires de leurs propres appareils ». Dès l’âge de 10 ans, 35% des enfants possédent déjà leur propre console de jeu vidéo. Ils sont 28% à détenir leur propre tablette à cet âge là. Enfin, 11% des enfants de 10 ans possèdent aussi leur propre télévision (généralement dans leur chambre).

Même son de cloche du côté du smartphone. En moyenne, les enfants français reçoivent leur premier téléphone portable à l’âge de neuf ans et 9 mois. Selon Médiamétrie, 65% des jeunes de 11 à 14 ans ont déjà leur propre smartphone personnel. Dans la plupart des cas, le téléphone a été offert en cadeau pour une occasion quelconque. En général, l’initiative vient directement des parents. « Seuls 11% des parents disent avoir été obligés de céder à une demande insistante pour le smartphone » note l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique.

Lire également : quels sont les meilleurs smartphones pour enfants à acheter en 2020 ?

Pourquoi les parents offrent leur premier smartphone à leurs enfants ?

83% des parents sondés estiment que le smartphone va permettre à l’enfant de vivre avec son temps, de ne pas se retrouver exclu de la société et d'emmagasiner des connaissances. Par contre, 72% des parents admettent que le smartphone est un moyen facile d’occuper son enfant. Certains utilisent aussi le téléphone portable pour commencer à responsabiliser leur progéniture. Paradoxalement, 90% des parents interrogés par Médiamétrie affirment être inquiets que leurs enfants ne deviennent dépendants aux écrans. 87% des sondés ont aussi peur que leur progéniture entre en contact avec des inconnus sur internet. Les dangers de l’exposition précoce au écrans ne s’arrêtent pas là.

Selon une étude de 2017, l’utilisation excessive du smartphone favorise même l’obésité chez les plus jeunes. Une étude canadienne de 2018 estime aussi que les enfants qui passent plus de deux heures par jour devant un smartphone risquent de rencontrer des problèmes de développement cognitif et intellectuel. Dans ces conditions, l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique conseille de retarder l’acquisition du premier smartphone jusqu’à l’âge de 12 ans.

Source : Open