MSI prend le train du PCIe 5.0 en présentant un SSD ultra rapide à 10 Go/s

Les SSD utilisant l’interface PCIe 5.0 sont rares, tout comme les cartes mères proposant ce nouveau type de bus d’extension. Cela n’empêche pas les fabricants de se manifester et de nous donner un avant-goût des performances auxquelles on peut s’attendre.

Les appareils adhérents aux spécifications PCIe 5.0 ne sont censés débarquer qu’en 2024. C’est donc à notre plus grand étonnement que l’on découvre que Micro-Star International, plus connu sous le nom de MSI, officialise déjà un SSD interne aux spécifications qui devraient intéresser les gamers et autres amateurs de performances.

Le Spatium M570 HS est un SSD interne NVMe M.2 au format LPDDR4. Il sera proposé à des capacités de 1 ou 2 Go, des quantités de stockage relativement faibles tout de même destinées à devenir la nouvelle norme pour l’avenir. Il est parmi les premiers représentants de la première génération de stockage adoptant le standard PCIe 5.0, dont la bande passante théorique atteint 15,754 Go/s.

Le MSI Spatium M570 HS est un SSD 40 % plus rapide que la génération précédente

Pour sa part, le Spatium M570H ne peut transférer que 10 Go par seconde, une rapidité tout de même suffisante pour mettre à l’amende les meilleurs des SSD actuels. Le site How To Geek prend ainsi le Samsung 980 Pro, une référence parmi les plus véloces du marché, comme point de comparaison. À quantité de stockage égale et en lecture séquentielle, le SSD coréen ne transfère que 7 Go de données par seconde. Le gain en performance est donc de l’ordre de 43 %.

Le Spatium M570 HS sera également plus résistant comparé à son concurrent. Avec 1400 TBW (Térabits written, ou le nombre de bits inscriptibles avant que les performances du SSD ne se dégradent), il devrait fonctionner 16,67 % plus longtemps que le Samsung 980 Pro, qui n’affiche que 1200 TBW. On s’en, ces performances se paieront au prix fort. MSI se garde bien d’en dire plus sur la tarification de son SSD, ni même sur sa date de disponibilité. La compagnie peut prendre son temps. Peu d’utilisateurs sont encore équipés des cartes mères compatibles avec ce type d’interface.

