Samsung ne trouve pas de solution contre la dégradation rapide de ses SSD les plus performants

Si les 980 Pro et 990 Pro sont des SSD indéniablement performants, toujours plus d’utilisateurs rapportent qu’ils souffrent d’un gros problème de fiabilité, surtout dans les versions offrant un stockage de 2 To.

Les SSD de Samsung les plus récents, le 980 Pro et le 990 Pro, sont parmi les plus rapides du moment. De l’avis des experts, ce sont les composants à vous procurer si vous souhaitez profiter de la rapidité et de l’efficience maximales offertes par le PCIe 4.0 dans un PC gamer ou sur la PlayStation 5.

Les premiers échos d’un comportement problématique des SSD de Samsung sont parvenus à travers les retours des professionnels. Dès le 31 janvier 2023, Puget Systems, une compagnie de montage de PC customs, annonçait que le firmware du Samsung 980 Pro était défectueux et entraînait une dégradation accélérée du SSD. « Les lecteurs se verrouillent automatiquement en mode read-only, ce qui rend de fait le SSD totalement inutilisable […] En fonctionnement normal, l’OS est constamment en train de lire et d’écrire des données […] Cela signifie que votre système ne démarrera simplement pas ».

Le Samsung 980 Pro a droit à un nouveau firmware, mais pas le 990 Pro

Samsung a promptement sorti une mise à jour du firmware pour le 980 Pro. Les 990 Pro sont également affecté par ce problème d'usure, mais pour eux, point de mise à jour, pour l’instant du moins. Le constructeur annonce que théoriquement, son tout dernier SSD peut écrire jusqu’à 1200 To de données avant que sa santé ne se dégrade.

Un membre de Twitter nommé Neil Schofield affirme que la santé de son SSD Samsung 990 Pro 2 To a chuté de 100 à 64 % après qu’il n’a écrit que deux téraoctets de données. Malgré les commentaires négatifs toujours plus nombreux des internautes, Samsung niait encore toute défaillance du 990 Pro. Si la compagnie ne propose pas de mise à jour adéquate, elle risque de faire face à une grosse vague de retours.

