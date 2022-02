Les SSD PCIe 5.0 avec 14 Go/s de bande-passante seront disponibles en 2024

La cinquième génération de PCIe, qui prévoit de révolutionner le stockage sur PC, devrait arriver en 2024. Silicon Motion promet notamment une bande passante de 14 Go/s, soit deux fois plus que les vitesses de lecture et écriture actuelles, conformément à ce qui a été annoncé auparavant. Pour l’heure, l’entreprise se concentre sur le développement de SSD PCIe 4.0.

Plus les SSD PCIe 5.0 font parler d’eux, plus ils se font attendre. La promesse est alléchante : du stockage deux fois plus rapide que les standards actuels, il y a de quoi se montrer impatient. Mais il va falloir attendre encore un peu. Le CES 2022 a bien été l’occasion pour les constructeurs de présenter quelques prototypes, mais la technologie n’est pas encore au point. Toutefois, les avancées sont là, et les premiers modèles seront bientôt disponibles. Du moins pour les entreprises. Samsung, en outre, a déjà présenté son prochain SSD destiné aux professionnels.

À l’occasion de son récent bilan financier, Silicon Motion, entreprise spécialisée dans la confection d’appareils de stockage, a dévoilé une première date butoir. 2024, c’est l’horizon qu’elle s’est fixé pour lancer le nouveau protocole de stockage auprès du grand public. Les utilisateurs pourront profiter de SSD dotés d’une vitesse de lecture de 14 Go/s et d’écriture de 12 Go/s avec le modèle SM2508. C’est globalement deux fois plus que le fleuron Samsung 980 Pro, ainsi que les meilleurs SSD actuels.

Encore deux ans à attendre pour les SSD PCIe 5.0

Comme souvent, les entreprises seront les premières à bénéficier de cette technologie. Ces dernières pourront acheter le premier SSD PCIe 5.0 de la firme, destiné à équiper les serveurs d’immenses datacenters, dès cette année. Pour l’heure, Silicon Motion préfère se concentrer sur le développement de ses SSD PCIe 4.0, soulignant notamment que son Western Digital's WD Black SN770 SE n’en est qu’à la première étape de sa transition vers le nouveau standard.

En effet, le PCIe 4.0 commence tout juste à devenir la norme dans les PC actuels, après une longue phase de « vérifications et de tests étendus », comme l’explique Silicon Motion. D’ici là, vous avez donc tout le temps nécessaire de vous équiper en processeurs compatibles. Les Alder Lake, la dernière génération de CPU Intel, en font partie, au même titre que les futurs Ryzen 7000 Zen 4 d’AMD.

Source : Silicon Motion