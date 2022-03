Mozilla Firefox 100 est enfin compatible avec le codec AV1, 4 ans après Chrome et Edge

Le navigateur Mozilla Firefox se dote enfin du dernier codec vidéo sur le marché : l’AV1. Celui-ci arrive près de quatre ans après avoir été implémenté chez la concurrence, notamment dans Google Chrome et Microsoft Edge.

Mozilla Firefox va bientôt passer à la version 100, prévue pour le 3 mai 2022, et la mise à jour devrait être l’occasion pour le navigateur d’être enfin compatible avec le codec vidéo AV1. Mozilla aura pris son temps pour rendre son navigateur compatible, puisque Google et Microsoft avaient déjà adopté l’AV1 il y a près de 4 ans sur Chrome et Edge.

En effet, Microsoft avait implémenté l’AV1 sur Edge en 2018, tandis que Chrome avait été aussi capable de décoder l’AV1 dès la version 70 en 2018, avant de recevoir un encodeur avec la version Chrome 90 en 2021.

Qu’est ce que le codec AV1 ?

Pour rappel, le AV1 est un codec vidéo libre de droits et à code source ouvert qui est largement considéré comme un remplacement du codec H.264/AVC, utilisé actuellement par la plupart des services de streaming. Il est beaucoup plus performant que les codecs précédents, puisqu’il offre une meilleure efficacité de compression (jusqu'à 50 %) et une meilleure qualité visuelle que son prédécesseur VP9 et les codecs H.264 et H.265. Netflix offre par exemple une meilleure qualité d’image sur les TV ou les consoles grâce au codec AV1.

De plus, le codec AV1 traite la vidéo en déplaçant la charge du logiciel vers le matériel de votre ordinateur, ce qui lui permet de faire d’importantes économies en énergie pour prolonger la durée de vie de la batterie d’une tablette ou d’un PC.

Pour profiter du nouveau codec AV1, vous devrez bien-sûr être équipé d’un appareil compatible. Selon Microsoft, le codec AV1 fonctionne sur les PC Windows 10 et 11 si les exigences suivantes sont respectées :

CPU : Intel Core de 11e génération avec Intel Iris Xe Graphics ou plus récent.

Intel Core de 11e génération avec Intel Iris Xe Graphics ou plus récent. GPU : NVIDIA RTX 30 Series ou AMD Radeon RX 6000 Series avec les pilotes nécessaires.

NVIDIA RTX 30 Series ou AMD Radeon RX 6000 Series avec les pilotes nécessaires. Système d'exploitation : Windows 10 1909 ou plus récent.

En plus des ordinateurs, on s’attend prochainement à ce que la puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm en 2023 soit également compatible avec le codec AV1. Cela permettra notamment aux smartphones Android de pouvoir profiter d’une meilleure qualité vidéo sur des applications de streaming.

Source : Bugzilla