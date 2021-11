Netflix offre une meilleure qualité d’image sur les TV et la PS4 Pro grâce au codec AV1

Après avoir fait son entrée chez Netflix sur les appareils Android, le codec AV1 arrive sur les téléviseurs et sur la PS4 Pro. Et bien que la plateforme ne soit pas très prolixe sur les appareils supportés, il est même possible que cela intègre un nombre conséquent de périphériques sous Android TV.

En février 2020, Netflix démocratisait l'utilisation du codec AV1 sur les appareils Android. Libre de droits, ce format vidéo créé en 2018 offre un niveau de compression bien meilleur que les H.264 et H.265, deux des codecs les plus répandus encore à l'heure actuelle. Le codec en question promet une meilleure qualité d'image et moins pixellisée, surtout pour les petits débits.

Plus d'un an et demi après, Netflix élargit son champ d'action : le codec AV1 est désormais pris en charge par les TV et la PS4 Pro. Sur son blog, la plateforme explique qu'avec ce format d'encodage avancé elle est “convaincue d'offrir une expérience encore plus incroyable à [ses] membres.”

Grâce au format AV1, les vidéos sur Netflix sont mieux compressées et offrent une meilleure qualité d'image

Le codec peut offrir un niveau de compression vidéo jusqu'à 40% supérieur à celui des formats VP9 ou H.265. Et il peut atteindre 50% dans le cas du H.264. En clair, il permet de réduire de moitié la taille d'un flux vidéo ou, à débit égal, une bien meilleure qualité d'image. En revanche, il est aussi plus gourmand en ressources et nécessite donc un matériel relativement récent. Ce qui peut expliquer le fait que Netflix ne prenne en compte que la PS4 Pro pour le moment :

“Notre lancement initial comprend un certain nombre de téléviseurs compatibles AV1, ainsi que des téléviseurs connectés à la PS4 Pro. Nous travaillons avec des partenaires externes pour prendre en charge de plus en plus d'appareils pour le streaming AV1. Une autre direction passionnante que nous explorons est le format AV1 avec HDR. Encore une fois, les équipes de Netflix s'engagent à offrir la meilleure qualité d'image possible à nos membres.”

En revanche, et en prenant en considération que la prise en charge du codec AV1 s'est largement répandue depuis quelque temps, et qu'elle est même devenue obligatoire sur les appareils Android TV depuis le 31 mars 2021, il est probable qu'un grand nombre de téléviseurs supportent le nouveau vidéo de Netflix à l'avenir.

Source : Netflix