Chrome 90 : sécurité, nomination de pages, meilleure qualité vidéo, voici toutes les nouveautés

Chrome 90 fait progressivement son arrivée sur nos appareils. Il faudra sûrement attendre quelques jours à certains pour pouvoir en profiter. D'ici là, faisons un petit tour d’horizon des nouvelles fonctionnalités disponibles dans cette version.

Que vous soyez sur Windows 10, macOS, Linux ou smartphone, votre application Chrome aura bientôt droit à une mise à jour — si ce n’est pas déjà le cas. Après une version 89 qui a amélioré les performances et surtout réduit la consommation de RAM, Google s’est cette fois-ci concentré sur la sécurité de son navigateur.

En plus de renforcer ses mesures autour du protocole HTTPS, les internautes vont également bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité pour les onglets bien pratiques. Enfin, le streaming vidéo a lui aussi été amélioré à l’aide d’un codec bien connu des utilisateurs de Firefox. On vous résume tout ce qu’apporte cette version 90 de Chrome.

Chrome 90 améliore la sécurité et le streaming vidéo

Lorsque vous entrez une URL dans la barre d’adresse de Chrome, le navigateur charge d’abord la version HTTP du site avant de vous rediriger vers la version HTTPS, plus sécurisée. Google l’avait annoncé auparavant, ce processus a été simplifié, puisque Chrome ouvre désormais en priorité les pages HTTPS. Grâce à cette fonctionnalité baptisée « upgraded HTTPS navigations » (« navigation HTTPS améliorée »), la navigation s’en retrouve accélérée en plus de maintenir une meilleure sécurité.

Pour l’heure, seul Chrome se voit ajouter cette fonctionnalité. Aucune information n’a été communiquée à propos de son arrivée sur Edge ou les autres applications Chromium. À noter que le navigateur de Google bloque d’ores et déjà les téléchargements à partir des protocoles HTTP se trouvant sur des pages HTTPS. À cela s’ajoute le blocage des connexions vers des serveurs HTTP, HTTPS et FTP sur le 554, afin de limiter les risques d’attaque de type NAT Slipstream 2.0.

Autre nouveauté qui ne manquera pas d’être appréciée par les plus éparpillés d’entre vous : il est désormais possible de nommer ses onglets Chrome. Ce dernier affichera alors la mention souhaitée, ce qui permet une meilleure lisibilité de sa fenêtre en cas d’ouverture simultanée de plusieurs onglets.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit d’effectuer un clic droit sur l’onglet et de sélectionner Renommer l’onglet. Elle est également accessible à partir du menu déroulant du navigateur, puis dans la section Plus d’outils. Notez que Chrome se souviendra du nom donné à l’onglet même après avoir fermé votre fenêtre. Edge bénéficie aussi de cette nouveauté.

Dernière nouveauté majeure : Chrome se dote du codec open source AV1. Celui-ci agit sur le streaming vidéo en améliorant la qualité de l’image sur toutes les plateformes, en plus de réduire la consommation de données. Un point très intéressant pour tous les utilisateurs de smartphones donc, mais aussi pour ceux ayant une connexion moins rapide que d’autres.

De plus, le codec offre une meilleure compression des fichiers vidéos, ce qui permet des appels en visioconférence de plus grande qualité, notamment dans le cadre du partage d’écran. Néanmoins, le codec en lui-même ne suffit pas à obtenir tous ces avantages. Pour cela, il est nécessaire que le contenu diffusé soit également encodé en AV1.

Chrome accueille enfin quelques dernières nouveautés notables, comme un nouvel API WebXR Device qui améliore l’expérience de réalité augmentée en scannant plus efficacement l’environnement. Également, le configurateur de protocole URL est activé, de sorte que le navigateur se conforme aux normes dans le domaine. Enfin, les performances sont globalement augmentées, et les développeurs ont accès à une nouvelle interface affichant ces dernières en détail.

Nous avons d’ores et déjà un aperçu de ce qui nous attend pour Chrome 91 et les versions ultérieures. Google teste par exemple une nouvelle interface de contrôle de lecture, plus intuitif. Si la mise à jour n’est pas encore disponible sur vos appareils, pas de panique. Elle le sera dans les prochains jours à venir, comme à l’accoutumée.