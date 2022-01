Motorola MA1 : cet adaptateur vous permettra de profiter d’Android Auto sans fil en voiture

Si vous possédez une voiture compatible Android Auto et que vous en avez assez des fils, le Motorola Android Auto MA1 est précisément ce qu'il vous faut. Il converti le système Android Auto câblé de n'importe quelle voiture en un système sans fil.

Alors que la plupart des téléphones Android prennent déjà en charge l'expérience sans fil Android Auto, certaines voitures qui ont déjà maintenant quelques années reposent toujours sur des connexions filaires. Certains usagers de la route doivent donc toujours brancher leur smartphone s’ils veulent avoir accès à leurs applications depuis l’écran de leur voiture, ce qui n’est pas toujours très pratique.

C'est là qu'intervient le nouveau dongle de Motorola, le MA1, puisque celui-ci ajoute la prise en charge sans fil à votre voiture. Il suffit donc de brancher cet adaptateur sur le port USB de votre voiture pour avoir accès à Android Auto sans fil en connectant votre smartphone à l’aide du Bluetooth. Vous disposerez des mêmes fonctionnalités que si vous aviez accès à Android Auto sans fil intégré à votre véhicule, mais sans avoir à acheter une nouvelle voiture.

Le Motorola MA1 rend Android Auto sans fil

Le dispositif de Motorola utilise Bluetooth 5.0 et prend en charge le Wi-Fi 5 GHz. Selon la société, il ne pèse que 31 grammes. Une fois branché sur le port USB de votre voiture, il passera donc presque inaperçu. L’adaptateur Motorola MA1 devrait fonctionner avec la plupart des véhicules existants, mais le fabricant précise tout de même que les véhicules de Mitsubishi ne sont actuellement pas pris en charge.

Les propriétaires de smartphones Samsung Galaxy S21 pourrait bien connaître quelques problèmes en utilisant l’adaptateur, puisque ces appareils souffrent actuellement d’un bug qui ralenti l’expérience Android Auto. L’application Google Maps pourrait également avoir du mal à fonctionner correctement, un bug la fait crasher toutes les 5 minutes.

Le Motorola MA1 est proposé au prix de 89,95 dollars et sera disponible à la vente le 28 janvier 2022 aux Etats-Unis. Pour l’instant, on ne sait pas si l’adaptateur arrivera en France, mais on imagine que le fabricant devait le proposer dans d’autres pays dans les semaines qui suivent.

Source : Motorola sound