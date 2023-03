Le Motorola Edge 40 Pro haut de gamme arrive bientôt en France à 899 euros

Le marché français de la téléphonie mobile s’apprête à accueillir un nouvel arrivant : le Motorola Edge 40 Pro. Il s’agit du nouveau smartphone haut de gamme du fabricant, et on connait déjà son prix et ses caractéristiques techniques.

Alors que Samsung, OnePlus, Xiaomi ou encore Vivo ont déjà lancé leurs flagships constituant leur offre haut de gamme pour 2023, on attend toujours de pied ferme la réponse de Motorola. Le fabricant devrait bientôt lancer son smartphone, nommé Motorola Edge 40 Pro, et on sait déjà presque tout à son sujet. Il succèdera au Motorola Edge 30 Pro, que nous avions pu tester en mars dernier.

D’après le célèbre leaker @_snoopytech_ sur Twitter, le Motorola Edge 40 Pro sera sans surprise propulsé par le puissant Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, comme c’est le cas de tous ses rivaux les plus récents sur ce segment. La puce sera épaulée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Lire également – Oppo et OnePlus pourraient bientôt quitter la France

Le Motorola Edge 40 Pro proposera un écran plus fluide que ses concurrents

Le smartphone de Motorola serait équipé d’un écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces, qui aura la particularité d’offrir un taux de rafraichissement de 165 Hz, ce qui est plus que les 120 Hz de ses concurrents. Il devrait donc être légèrement plus fluide.

Le Motorola Edge 40 Pro sera alimenté par une batterie de 4600 mAh compatible avec la recharge rapide 125 W, ce qui devrait assurer une autonomie correcte. Côté photo, le smartphone misera sur une configuration avec 3 caméras, dont un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 12 MP. Le smartphone revient donc à une partie photo plus classique, loin des 200 MP proposés sur la version précédente.

Le tarif devrait se montrer assez agressif, puisque Motorola compte vraisemblablement le lancer chez nous à 899 euros, si l’on en croit les informations du leaker. Une seule configuration serait disponible : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et un coloris bleu « Lunar Blue ». Côté logiciel, le smartphone arrivera sous Android 13, avec la dernière version de la surcouche maison de Motorola.