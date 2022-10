Montre connectée pas chère : la Xiaomi Mi Watch Lite est à prix réduit

La version française de la boutique officielle Xiaomi profite de l'arrivée de la fête d'Halloween pour proposer une de ces montres connectées à prix réduit. À l'occasion d'une offre promotionnelle à durée limitée, la Mi Watch Lite passe sous les 35 euros.

“Mi Halloween”, telle est l'opération commerciale organisée par le store Xiaomi jusqu'au lundi 31 octobre 2022. Pendant quelques jours, divers produits high-tech de la marque chinoise sont proposés en promotion.

Parmi les articles en promotion, on retrouve notamment la Xiaomi Mi Watch Lite. Disponible dans un coloris bleu marine ou ivoire, la montre connectée voit son prix passer de 69,99 euros à 34,99 euros. Pour obtenir la réduction de 35 euros, il suffit simplement d'ajouter l'article au panier. Pour information, la montre connectée est fournie avec un étui, un bracelet et un socle de charge dédié.

Dévoilée en décembre 2020, la Mi Watch Lite de Xiaomi est une montre connectée qui embarque un écran tactile de 1,4 pouce avec une résolution de 320 x 320 pixels et une batterie de 230 mAh lui assurant une autonomie moyenne de 9 jours. D'un poids léger de 35 grammes, l'objet connecté dispose de 11 modes d’entraînement différents et d'une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. L'appareil détecte la fréquence cardiaque 24h sur 24 et surveille le sommeil.