Monsieur Cuisine Smart : Lidl propose son robot de cuisine à prix réduit grâce à cette vente flash

Une vente flash Lidl permet d'avoir le Monsieur Cuisine Smart en promotion ! Pendant quelques heures seulement, la boutique en ligne de la célèbre enseigne propose 60 euros de remise sur le robot de cuisine.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Voici une offre promotionnelle qui risque d'intéresser les futurs propriétaires du Monsieur Cuisine Smart ! Jusqu'à ce jeudi 10 avril 2025, l'enseigne Lidl effectue une remise immédiate de 60 euros sur l'achat du robot de cuisine. Grâce à cette réduction, le Monsieur Cuisine Smart proposé dans un coloris anthracite Mat passe ainsi de 429 euros à 369 euros.

Pour information, des frais de port supplémentaires à hauteur de 4,99 euros sont appliqués dans le cas d'une livraison standard à domicile. Mais si vous êtes membre du programme Lidl Plus, sachez que les frais de port en question sont offerts.

Lire aussi – Meilleur robot de cuisine : quel robot multifonction acheter en 2025 ?

Le Monsieur Cuisine Smart est en promotion chez Lidl

Considéré comme une alternative moins chère au Thermomix TM7, le Monsieur Cuisine Smart de Lidl est un robot de cuisine qui dispose d'un moteur ayant une puissance maximale de 1200 W, d'un écran tactile de 8 pouces et d'une fonction Wi-Fi.

L'appareil est aussi équipé de 10 vitesses, d'une fonction turbo, de 11 fonctions différentes, d'une rotation à droite / à gauche, de températures allant de 37 à 130 degrés et d'une vitesse de rotation pouvant atteindre les 5500 tr/min.

On trouve également le Cooking Pilot qui inclut plus de 1000 recettes préinstallées avec des instructions étape par étape. Les programmes automatiques comme pétrir, cuire à la vapeur, saisir, préparer des smoothies, mixer, nettoyer, cuire des œufs, fermenter, mijoter et cuire sous vide sont aussi de la partie.

Au niveau des accessoires, le robot Monsieur Cuisine Smart est accompagné d'un bol mélangeur de 4,5 litres, d'un panier de cuisson, d'un fouet, d'un panier vapeur avec couvercle et insert de cuisson, d'un ensemble de couteaux, d'une spatule, d'un couvercle avec ouverture de remplissage et d'un gobelet doseur. L'ensemble de ces accessoires sont compatibles lave-vaisselle et sans BPA. Enfin, le produit affiche des dimensions de 45,7 cm de longueur, de 29 cm de largeur et 37 cm de profondeur. x 37 x 29 cm