Le nouveau Thermomix TM7 est plus grand et plus intelligent que son prédécesseur, mais aussi plus cher

Vorwerk dévoile son nouveau robot de cuisine Thermomix TM7, six ans après la sortie du modèle précédent. L'intelligence artificielle est bien sûr de la partie pour faciliter encore plus le choix des recettes.

Parmi les gens qui adorent cuisiner, il y a ceux qui jonglent sans peine entre les couteaux, les planches à découper, les poêles, les casseroles et tous les appareils nécessaires à la réalisation de leur recette. Puis il y a ceux qui préfèreraient rationaliser tout ça pour gagner de la place et surtout du temps. Si vous faites partie de la deuxième catégorie, vous vous êtes sûrement déjà tourné vers les robots de cuisine multifonction.

Ce ne sont pas les modèles qui manquent, de l'abordable Monsieur Cuisine de Lidl au Thermomix de Vorwerk. L'idée est toujours la même : permettre de tout faire ou presque dans un seul appareil, que ce soit découper, mélanger ou cuire des aliments. Le nouveau Thermomix TM7, successeur du M6 sorti en 2019, ne déroge par à la règle et en profite pour intégrer ce que tout bon appareil moderne qui se respecte doit proposer : l'intelligence artificielle.

Le Thermomix TM7 fait le plein d'IA pour vous faire gagner encore plus de temps

La première chose qui frappe en regardant le Thermomix TM7, c'est son look. Adieu le blanc, bonjour le noir qui donne un côté un peu plus classieux à l'ustensile. Ensuite, l'écran tactile gagne en diagonale pour passer de 6,8 à 10 pouces. De quoi parcourir confortablement les quelques 100 000 recettes proposées par la plateforme Cookidoo. Le plateau Varoma, qui vient au-dessus du récipient principal, s'agrandit aussi de 45 % par rapport à son prédécesseur.

Quant à l'IA, elle se charge d'analyser vos habitudes, préférences et ingrédients dont vous disposez afin de vous proposer des recettes adaptées. Idéal si vous êtes en manque d'inspiration. Au total, Le Thermomix TM7 dit remplacer plus de 20 appareils de cuisine. Il dispose de 12 fonctions (peser, couper, râper, mijoter…) et de 25 modes (contre 18 pour le TM6). Le robot sera disponible à partir du 7 avril 2025 pour 1 599 €. C'est 300 € de plus que le TM6 à son lancement. Les plus impatients peuvent déjà précommander le Thermomix TM7 sur le site de Vorwerk.