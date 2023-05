Le Monsieur Cuisine Connect de Lidl est de retour et il est en promotion !

Le célèbre robot-cuiseur au rapport qualité-prix imbattable n’est disponible que pendant de courtes périodes dans l’année dans les magasins Lidl. Pour pouvoir se le procurer au meilleur prix, il faut donc attendre que le géant allemand annonce une nouvelle session de vente. Bonne nouvelle, le 5 juin prochain, il sera de nouveau disponible pour un prix de revient de moins de 300 euros !

En sortant le Monsieur Cuisine Connect, Lidl a bouleversé le petit monde des robots de cuisine. En effet, le discounter a proposé un modèle concurrent aux célèbres Thermomix et Magimix pour 4 fois moins cher.

Robot Monsieur Cuisine Connect : De retour chez Lidl du 5 au 11 juin 2023

Lidl France a annoncé dans son dernier prospectus le retour d'un de ses produits emblématiques, le Monsieur Cuisine Connect. Cette vente aura lieu seulement du 5 au 11 juin prochain. Il ne faudra donc pas rater cette occasion de se procurer l’un des meilleurs robots-cuiseurs du marché.

Cerise sur le gâteau, Lidl propose une très belle offre pour faire 50 euros d’économies. Vendu pour 349 euros, le Monsieur Cuisine Plus vous permet d’obtenir 50 euros offerts en utilisant l’application gratuite Lidl Plus. Votre robot vous revient donc pour 299 euros seulement.

Quels sont les avantages du Monsieur Cuisine Connect ?

Avec son bol en acier inoxydable de 4,5 litres, son panier vapeur et sa balance intégrée, le Monsieur Cuisine Connect ne manque pas d’atouts. Avec son grand écran couleur et sa connexion Wifi, vous avez accès à 1300 recettes expliquées étape par étape. Chaque mois, vous pourrez découvrir et tester une quinzaine de recettes supplémentaires.

Côté caractéristiques, cet appareil permet :

Une puissance de cuisson jusqu’à 1050 W

Une puissance de mixage jusqu’à 800 W

10 vitesses et un mode Turbo

Une vitesse de rotation réglable entre 120 et 5200 tours par minute

3 programmes automatiques

Température réglable de 37 à 130 degrés par paliers de 5°

En attendant la sortie du Monsieur Cuisine Connect, n'hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs robots de cuisine.

Consulter notre sélection des meilleurs robots de cuisine