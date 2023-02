Facebook, Instagram : les recherches pour supprimer son compte explosent après l’annonce des formules payantes

Mauvais calcul pour Meta. Peu après l’annonce de la formule payante permettant d’obtenir son badge de certification sur Facebook et Instagram, les recherches pour savoir comment supprimer son compte ont littéralement explosé. On parle d’un bond de 1566 % pour Facebook et de 2400 % pour Instagram.

Il sera difficile de feindre la surprise. La réaction des utilisateurs a été quasiment immédiate lorsque Meta a annoncé l’arrivée de nouvelles formules payantes sur Facebook et Instagram. Concrètement, cet abonnement, testé actuellement en Australie et en Nouvelle-Zélande et dont le prix est équivalent à 16 €, donne avant tout assez au précieux sésame des réseaux sociaux : le badge de certification. En d’autres termes, le groupe de Mark Zuckerberg suit précisément la voie empruntée quelque temps plus tôt par Twitter.

Forcément, la nouvelle n’a pas particulièrement été bien reçue par les utilisateurs. Partout sur le web, des voix se sont élevées pour dénoncer cette pratique déjà très controversée sur Twitter. Mais le phénomène est d’autant plus impressionnant grâce aux chiffres révélés aujourd’hui par VPNOverview.com. Sur Google Trends, on note une hausse très nette du nombre de recherches pour supprimer son compte Facebook et Instagram.

Sur le même sujet — Comment supprimer votre compte Facebook

Les utilisateurs veulent fuir Facebook et Instagram en masse

En effet, la recherche « désactiver Instagram » a subitement grimpé de 2400 % ce dimanche 19 février, et de 1566 % pour Facebook. Cet événement n’a bien sûr rien du hasard, puisqu’il a eu lieu précisément le jour où Meta a annoncé le lancement de sa nouvelle formule. L’étude ne dit pas si les internautes en question ont bel et bien quitté lesdites plateformes, mais elle est un bon indicateur de la mauvaise réception du public.

Il fallait s’y attendre. Elon Musk n’a pas spécialement fait l’unanimité non plus en annonçant que le badge de certification pouvait désormais s’obtenir via un abonnement à Twitter Blue, pour 8 dollars par mois. Il semblerait donc que nous observions un tournant pour les réseaux sociaux, visiblement à la recherche de nouvelles manières de se rentabiliser. De là à savoir si les utilisateurs suivront le mouvement, les derniers événements ne peuvent qu’appeler à la prudence.