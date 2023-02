Dynamic Island d’Apple copié chez Android, Google rend Maps plus simple à utiliser, le récap

La fonctionnalité Dynamic Island des iPhone 14 Pro va bientôt arriver sur Android. Google a enfin levé une restriction insupportable de Maps. YouTube va vous faire payer l’accès à certaines qualités sur ses vidéos, c’est le récap.

Android s’apprête à voler Dynamic Island à Apple

Realme, le célèbre fabricant de smartphones aux excellents rapports qualité-prix, s’apprête à plagier la fonctionnalité Dynamic Island d’Apple, que le géant américain avait introduit sur ses iPhone 14 Pro et Pro Max l’année dernière. Renommée Mini Capsule, la fonctionnalité devrait bientôt arriver sur les smartphones de la série C de l’entreprise, mais on ne sait pas exactement quand le premier modèle arrivera sur le marché.

Google simplifie l’utilisation de Google Maps en voiture

Jusqu’à présent, si Google Maps est en cours d'exécution sur Android Auto, il était impossible de lancer l'application mobile sur son smartphone. Désormais, Google permet enfin de lancer la version complète de Google Maps sur votre smartphone lorsque l'application Android Auto est en cours d'exécution, ce qui permettra par exemple à votre passager de vous assister avec la version intégrale de Maps sur le téléphone.

YouTube veut vous faire payer l’accès à certaines qualités vidéo

Sur Reddit, des internautes ont remarqué que YouTube testait actuellement la possibilité de rendre payant l’accès à certaines qualités vidéo sur sa plateforme. Dans une nouvelle mise à jour accessible par un très petit groupe de personnes, YouTube propose d’accéder, moyennant paiement, à une option « bitrate amélioré » ou « 1080 Premium » sur certaines vidéos. On imagine qu’il s’agit là d’une compression moins sévère, qui améliorera l’aspect général du contenu de la plateforme.

