Molotov : les anciens clients vont devoir payer plus cher leur abonnement

En août 2022, Molotov a annoncé une augmentation du prix de sa formule Premium Molotov Plus. Seulement, ces tarifs concernaient uniquement les nouveaux clients. Ce ne sera bientôt plus le cas. Dès le 23 mars 2023, les anciens clients de la plateforme vont devoir payer plus cher leur abonnement.

Durant l'été 2022, nous avons eu le droit à plusieurs augmentations successives des prix des principaux services de streaming du marché. Ce fut par exemple le cas d'Amazon Prime Video, dont le tarif est passé de 49,99 € par an à 69,99 € l'année. Canal+ a lui aussi revu à la hausse ses prix pour sa formule Canal+ et Disney+, notamment à cause de la TVA de 20% imposée par Bercy.

En août 2022, le service français Molotov a annoncé à son tour une hausse de ses prix. En effet, son offre Premium Molotov Plus est passée à 5,99 € par mois au lieu de 3,99 €. Toutefois, la plateforme avait précisé dans son communiqué que cette nouvelle grille tarifaire s'appliquait uniquement aux derniers arrivés. En d'autres termes, les anciens abonnés pourront préserver leur offre à 3,99 € par mois.

Les anciens abonnés vont devoir passer à la caisse aussi

Et bien, figurez-vous que ce n'est plus le cas. En effet, Molotov commence à prévenir les clients concernés de l'augmentation du prix de leur formule. “Les prix de nos abonnements ont évolué depuis le 4 août 2022. Vous bénéficiez actuellement d'un tarif qui n'est plus commercialisé par Molotov (Molotov Plus, 3,99 € par mois)”, écrit le service.

Comme vous le pouvez le constater, Molotov justifie donc cette augmentation par le fait que la formule Molotov Plus n'est plus proposée dans son catalogue. Pour cause, elle a été remplacée par l'offre Molotov Extra, qui dispose plus ou moins des mêmes avantages que Molotov Plus, mais pour un prix plus élevé et fixé à 5,99 € par mois (sans engagement).

Via cette formule, les abonnés peuvent accéder à plus de 80 chaînes, enregistrer leurs programmes dans le cloud, et regarder la TV depuis toute l'Europe en HD et sur 4 écrans en simultané. Comme le précise la plateforme dans ce mail, le prix de l'abonnement passera automatiquement à 5,99 € par mois à partir du 23 mars 2023. Elle ajoute que la date de prélèvement ne sera pas modifiée, et que l'abonnement reste sans engagement et résiliable à tout moment depuis l'espace client.