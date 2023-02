Les Galaxy Tab S9 pourraient avoir droit à une caractéristique rare sur les tablettes

Samsung s’apprête à lancer une nouvelle génération de tablettes haut de gamme, les Galaxy Tab S9, et celles-ci pourraient arriver avec une caractéristique assez compliquée à trouver sur les tablettes : la résistance à l’eau et à la poussière.

Cela fait maintenant près d’un an que Samsung a lancé ses tablettes Galaxy Tab S8, S8+ mais surtout la gigantesque Tab S8 Ultra, que nous avions pu tester. Samsung n’a pas vraiment l’habitude de dévoiler une nouvelle génération de tablette au même moment chaque année, c’est pourquoi les informations au sujet des prochaines Galaxy Tab S9 sont pour l’instant assez rares.

Cependant, un nouveau rapport de SamMobile vient de révéler que les prochaines tablettes haut de gamme de Samsung vont avoir droit à une caractéristique assez rare sur le marché, et généralement réservée aux tablettes dites « robustes ». D’après leurs informations, la Galaxy Tab S9 sera certifiée IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Les Galaxy Tab S9 seront certifiées IP68

La certification IP67 ne sera pas exactement une première pour Samsung, puisque sa tablette « robuste » Galaxy Tab Active 3 était déjà certifiée. Cependant, cette caractéristique technique reste assez rare sur les tablettes dites « classiques ».

Les smartphones de Samsung sont pour la plupart déjà certifiés pour la résistance à l’eau et à la poussière, les appareils haut de gamme étant notamment certifiés IP68. Cela signifie que les smartphones sont protégés contre tout type de poussière et autres particules de même taille (chiffre 6), et peuvent être immergés à plus d’un mètre de profondeur dans de l’eau claire (chiffre 8). L’appareil est théoriquement totalement hermétique, mais il arrive parfois que l’eau puisse pénétrer à l’intérieur dans certaines conditions.

Pour les tablettes, il faudra se contenter de la certification IP67. L’appareil sera donc totalement protégé contre tout type de poussière et autres particules de même taille (chiffre 6) ; et qu’il résiste parfaitement à une immersion de 30 minutes à « seulement » 1 mètre de profondeur (chiffre 7). Pour l’instant, on ne sait pas vraiment quand arriveront ces Galaxy Tab S9. Si vous recherchez une tablette Samsung et que vous ne savez pas pour laquelle opter, on vous conseille de suivre notre guide dédié.